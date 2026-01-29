Piedras Negras: alertan sobre señales tempranas de cáncer en niños y adolescentes

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 29 enero 2026
    Piedras Negras: alertan sobre señales tempranas de cáncer en niños y adolescentes
    Existen signos de alerta sobre cáncer que pueden manifestarse desde la infancia y la adolescencia, explicó el especialista, Antonio Pulido Jaques. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, autoridades de salud destacan que el diagnóstico oportuno puede salvar vidas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil y del Adolescente, autoridades de salud hicieron un llamado a madres y padres de familia a reforzar la detección oportuna de esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en menores de edad.

El moño amarillo, símbolo de esta conmemoración, busca sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano.

TE PUEDE INTERESAR: Abre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe proceso de admisión 2026

El coordinador de Salud del Niño y Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Antonio Pulido Jaques, explicó que existen diversos signos de alerta que pueden presentarse desde la infancia y la adolescencia, por lo que resulta fundamental que las familias estén atentas a cambios persistentes en la salud de sus hijos.

$!Especialista llaman a no minimizar síntomas que persisten más de dos semanas.
Especialista llaman a no minimizar síntomas que persisten más de dos semanas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Entre los síntomas que requieren valoración médica mencionó alteraciones en la voz o disfonía durante la pubertad que se prolonguen por más de dos semanas; la presencia de ganglios inflamados o “bolitas” en el cuello que no desaparecen aun sin infección, así como abultamientos similares en tórax, axilas o debajo de la línea mamaria.

También advirtió sobre respiración acelerada sin causa aparente, abultamientos en el abdomen —especialmente de un solo lado— y la aparición de tumoraciones en los genitales durante la adolescencia, como en un testículo.

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA en fecha más cercana genera certeza y esperanza: Carlos Villarreal

Pulido Jaques subrayó que los controles periódicos del niño sano y el conocimiento de la anatomía normal de los hijos son herramientas clave para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Reiteró que el mensaje central de esta fecha es contundente: el cáncer infantil puede curarse si se detecta de manera temprana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cáncer
Salud

Localizaciones


Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico

true

POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?
Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial

Saltillo: tras tres años de anuncio, se construyen cinco viviendas de fraccionamiento industrial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homóloga Claudia Sheinbaum.

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA visitará ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México durante su tour oficial en México previo al Mundial 2026.

¿Llegará a Coahuila? Este es el calendario del tour del trofeo de la Copa del Mundo que iniciará en febrero
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis
La gente “se ha obsesionado con perseguir una idea de perfección para conseguir más me gusta en Instagram.

El año del cuerpo confeccionado