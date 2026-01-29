Piedras Negras: alertan sobre señales tempranas de cáncer en niños y adolescentes
En el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, autoridades de salud destacan que el diagnóstico oportuno puede salvar vidas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil y del Adolescente, autoridades de salud hicieron un llamado a madres y padres de familia a reforzar la detección oportuna de esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en menores de edad.
El moño amarillo, símbolo de esta conmemoración, busca sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano.
El coordinador de Salud del Niño y Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Antonio Pulido Jaques, explicó que existen diversos signos de alerta que pueden presentarse desde la infancia y la adolescencia, por lo que resulta fundamental que las familias estén atentas a cambios persistentes en la salud de sus hijos.
Entre los síntomas que requieren valoración médica mencionó alteraciones en la voz o disfonía durante la pubertad que se prolonguen por más de dos semanas; la presencia de ganglios inflamados o “bolitas” en el cuello que no desaparecen aun sin infección, así como abultamientos similares en tórax, axilas o debajo de la línea mamaria.
También advirtió sobre respiración acelerada sin causa aparente, abultamientos en el abdomen —especialmente de un solo lado— y la aparición de tumoraciones en los genitales durante la adolescencia, como en un testículo.
Pulido Jaques subrayó que los controles periódicos del niño sano y el conocimiento de la anatomía normal de los hijos son herramientas clave para detectar cualquier anomalía a tiempo.
Reiteró que el mensaje central de esta fecha es contundente: el cáncer infantil puede curarse si se detecta de manera temprana.