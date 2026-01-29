Piedras Negras: alertan sobre señales tempranas de cáncer en niños y adolescentes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En el marco del 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil y del Adolescente, autoridades de salud hicieron un llamado a madres y padres de familia a reforzar la detección oportuna de esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en menores de edad.

El moño amarillo, símbolo de esta conmemoración, busca sensibilizar a la población sobre la importancia del diagnóstico temprano.

El coordinador de Salud del Niño y Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Antonio Pulido Jaques, explicó que existen diversos signos de alerta que pueden presentarse desde la infancia y la adolescencia, por lo que resulta fundamental que las familias estén atentas a cambios persistentes en la salud de sus hijos.