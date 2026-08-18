Piedras Negras: bebé ingiere un tornillo y es trasladado grave al hospital

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    Piedras Negras: bebé ingiere un tornillo y es trasladado grave al hospital
    El bebé fue ingresado de emergencia a la Clínica 11 del IMSS en Piedras Negras tras ingerir un tornillo. ARCHIVO
Elena Vega
por Elena Vega

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Un bebé de un año fue hospitalizado de emergencia en Piedras Negras tras ingerir accidentalmente un tornillo; se contemplaba su traslado a Monterrey para atención especializada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un bebé de apenas un año de edad fue reportado como delicado y recibió atención médica de emergencia en Piedras Negras, luego de ingerir accidentalmente un tornillo mientras se encontraba en un domicilio de la colonia Hacienda La Laja.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Gilberto Muñoz, donde el menor se encontraba acompañado de su familia cuando aparentemente llevó el objeto metálico a la boca y terminó ingiriéndolo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/investigan-en-acuna-ataque-contra-dos-gatitos-menores-de-13-y-14-anos-estarian-involucrados-HJ22908168

Al percatarse de lo sucedido, su padre, identificado como Ricardo, actuó de inmediato y trasladó al pequeño a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de que fuera valorado por personal médico.

Debido a la condición del menor y a la naturaleza del objeto que había ingerido, los médicos determinaron mantenerlo bajo atención y vigilancia, mientras se evaluaba la necesidad de trasladarlo a una unidad especializada.

De acuerdo con la información recabada, se contemplaba que el bebé fuera canalizado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para recibir atención médica especializada y determinar el procedimiento necesario para retirar el tornillo sin poner en riesgo su salud.

$!Revisa periódicamente que los juguetes del bebé no tengan piezas sueltas, costuras abiertas o compartimentos de baterías sin tornillo.
Revisa periódicamente que los juguetes del bebé no tengan piezas sueltas, costuras abiertas o compartimentos de baterías sin tornillo. IA

¡CUIDADO CON LOS BEBÉS!

Para prevenir que un bebé se lleve objetos pequeños a la boca y sufra un accidente por atragantamiento, el entorno debe adaptarse constantemente a su altura y alcance.

Objetos pequeños de uso diario a retirar

Monedas y llaves: Son de los objetos que más atraen a los bebés por el brillo y el sonido.

Baterías tipo botón: Altamente peligrosas; además de asfixia, pueden causar quemaduras químicas graves en el esófago.

Tapones y tapas: Tapas de plumas, marcadores, botellas de agua o cosméticos.

Juguetes de hermanos mayores: Piezas de LEGO, canicas, dados, accesorios de muñecas o peluches con ojos y botones de plástico desprendibles.

Bisutería y accesorios: Aretes, cuentas de collares, clips para el cabello, ligas pequeñas y imperdibles.

Artículos de papelería y hogar: Clips, chinchetas, gomas de borrar, botones, agujas y globos desinflados o rotos.

Alimentos de alto riesgo

Frutos secos enteros: Cacahuates, almendras, nueces y semillas.

Uvas y jitomates cherry enteros: Siempre deben cortarse a lo largo en cuatro partes.

Dulces duros y chicles: Nunca deben darse a niños pequeños.

Trozos grandes: Salchichas (cortar a lo largo, no en rodajas circulares), zanahoria cruda o trozos grandes de queso.

Medidas de seguridad en casa

La prueba del tubo de papel: Si un objeto cabe por el tubo cartón de un rollo de papel higiénico, es lo suficientemente pequeño como para representar un riesgo de asfixia para un bebé.

Revisión al nivel del suelo: Gatea o agáchate a la altura de la vista del bebé para detectar objetos tirados debajo de sillones, camas o muebles.

Inspección de juguetes: Revisa periódicamente que los juguetes del bebé no tengan piezas sueltas, costuras abiertas o compartimentos de baterías sin tornillo.

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Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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