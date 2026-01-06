Piedras Negras: Canacintra advierte posible contracción económica en el arranque de 2026

Piedras Negras
/ 6 enero 2026
    Piedras Negras: Canacintra advierte posible contracción económica en el arranque de 2026
    Isidro de los Santos Villarreal, presidente de Canacintra en Piedras Negras, alertó sobre un panorama económico complejo para la industria local en el inicio de 2026. FOTO: ARCHIVO

El presidente de Canacintra en Piedras Negras advirtió que 2026 iniciará con una posible contracción económica, marcada por incertidumbre comercial, ajustes laborales y la necesidad de diversificar la base industrial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Piedras Negras, Isidro de los Santos Villarreal, advirtió que el arranque de 2026 se perfila con una contracción económica.

“Cada año que comienza se espera que sea mejor que el anterior; sin embargo, lo más probable es que la tendencia continúe”, expresó el dirigente empresarial.

TE PUEDE INTERESAR: Restauranteros de Piedras Negras ajustan estrategias ante la cuesta de enero

De los Santos señaló que la incertidumbre persiste ante la posible aplicación de nuevos aranceles. A este factor se suman el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, medidas que representan un impacto significativo para el sector industrial.

El líder de Canacintra subrayó que este panorama obliga a un inicio de año cauteloso, aunque recalcó la necesidad de diseñar estrategias para atraer inversiones. “Debemos impulsar el crecimiento de Piedras Negras con industrias diversificadas, en sectores que no dependan exclusivamente de los ramos cervecero, automotriz o de bebidas”, puntualizó.

Finalmente, destacó que será fundamental el respaldo de los tres niveles de gobierno para enfrentar la compleja situación económica que atraviesa la industria local.

Temas


Dinero
Economía
Empresas

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

