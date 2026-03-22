Supervisan cuarentenarias de Coahuila rumbo a reactivar exportación ganadera

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, señaló que el estado registra avances en la certificación de ambas instalaciones, tras la visita de inspectores en salud animal.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizaron una revisión a las estaciones cuarentenarias operadas por la Unión Ganadera Regional de Coahuila, ubicadas en Piedras Negras y Ciudad Acuña, como parte del proceso para una eventual reactivación de la exportación de ganado.

Durante la supervisión se evaluaron a detalle las condiciones de infraestructura, así como los protocolos sanitarios implementados para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

En el recorrido también participó Homero Amezcua Villarreal, presidente de la organización ganadera, quien acompañó a los funcionarios durante la revisión.

CERTIFICACIÓN, PASO CLAVE PARA ABRIR EXPORTACIONES

El funcionario estatal reiteró que estas inspecciones representan un avance importante dentro del proceso de certificación de los puntos de exportación, indispensables para retomar el envío de ganado hacia Estados Unidos.

Sobre la posible reapertura de la frontera, explicó que la decisión depende de las autoridades estadounidenses, aunque adelantó que durante una reunión binacional realizada en Nashville en enero se planteó que podría haber una definición en mayo.

La reactivación de este mercado representa un factor clave para el sector ganadero de Coahuila, al permitir la recuperación de exportaciones y fortalecer la economía regional.