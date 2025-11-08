Piedras Negras: cateo en El Cenizo destapa presunto punto de droga y deja cuatro detenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo realizado durante la madrugada del viernes en la colonia El Cenizo, en Piedras Negras, culminó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de diversas sustancias con características de droga. El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de recibir una denuncia anónima que señalaba la vivienda intervenida como un posible punto de venta de narcóticos.

El despliegue contó con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, que acordonaron la zona antes de ingresar al inmueble. Durante la revisión, las autoridades localizaron dosis de cristal y marihuana, aunque no se detalló la cantidad exacta asegurada. La vivienda quedó bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.

Entre los detenidos se encuentran Patricio “N”, de 54 años; Juanita Guadalupe “N”, de 18; Adrián “N” y Omar “N”, ambos de 27 años. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la intervención operativa se derivó de trabajos previos de inteligencia realizados por elementos de la Guardia Nacional, lo que permitió confirmar la actividad sospechosa reportada por vecinos.

Tras su detención, los cuatro fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica conforme avance la investigación. La ley establece un periodo máximo de 48 horas para resolver su estatus legal, mientras se analizan los indicios relacionados con la posesión y posible venta de droga.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar si existen más personas involucradas en las actividades detectadas en el domicilio. Las corporaciones participantes mantienen la revisión de información y testimonios, con el fin de establecer si el sitio formaba parte de una red mayor de distribución de narcóticos en la zona.

El operativo forma parte de las acciones que distintas instancias mantienen activas en Piedras Negras para atender denuncias anónimas relacionadas con presuntos puntos de venta de droga.

(Con información de medios locales)