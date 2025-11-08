Piedras Negras: cateo en El Cenizo destapa presunto punto de droga y deja cuatro detenidos

Piedras Negras
/ 8 noviembre 2025
    Piedras Negras: cateo en El Cenizo destapa presunto punto de droga y deja cuatro detenidos
    Corporaciones de los tres niveles de gobierno aseguraron la vivienda señalada por denuncia anónima. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si más personas participaron en las actividades detectadas en el domicilio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un cateo realizado durante la madrugada del viernes en la colonia El Cenizo, en Piedras Negras, culminó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de diversas sustancias con características de droga. El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego de recibir una denuncia anónima que señalaba la vivienda intervenida como un posible punto de venta de narcóticos.

El despliegue contó con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales, que acordonaron la zona antes de ingresar al inmueble. Durante la revisión, las autoridades localizaron dosis de cristal y marihuana, aunque no se detalló la cantidad exacta asegurada. La vivienda quedó bajo resguardo mientras continúan las indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Atienden a miles de coahuilenses en centros de salud

Entre los detenidos se encuentran Patricio “N”, de 54 años; Juanita Guadalupe “N”, de 18; Adrián “N” y Omar “N”, ambos de 27 años. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, la intervención operativa se derivó de trabajos previos de inteligencia realizados por elementos de la Guardia Nacional, lo que permitió confirmar la actividad sospechosa reportada por vecinos.

Tras su detención, los cuatro fueron trasladados ante el Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica conforme avance la investigación. La ley establece un periodo máximo de 48 horas para resolver su estatus legal, mientras se analizan los indicios relacionados con la posesión y posible venta de droga.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar si existen más personas involucradas en las actividades detectadas en el domicilio. Las corporaciones participantes mantienen la revisión de información y testimonios, con el fin de establecer si el sitio formaba parte de una red mayor de distribución de narcóticos en la zona.

El operativo forma parte de las acciones que distintas instancias mantienen activas en Piedras Negras para atender denuncias anónimas relacionadas con presuntos puntos de venta de droga.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Piedras Negras

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia