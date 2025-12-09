Piedras Negras confirma sexto caso de dengue no grave en 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó un nuevo caso de dengue no grave en Piedras Negras, correspondiente a un residente de la colonia Tecnológico, con lo que suman seis casos confirmados en lo que va de 2025. De acuerdo con el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval, cinco de los seis contagios registrados en la jurisdicción se han presentado en la ciudad fronteriza.

El paciente, cuya identidad no fue revelada, se encuentra estable y bajo seguimiento clínico, sin riesgo de complicaciones. Belloc Sandoval precisó que no hay casos sospechosos pendientes de laboratorio, y un caso previamente estudiado fue descartado.

“Desde que se detecta un caso probable se implementan las acciones de control. Con el resultado confirmatorio, brigadas regresan al domicilio y a la colonia para fumigar y realizar control larvario nuevamente”, explicó el funcionario.

Tras la confirmación, personal especializado acudió a la zona para establecer un cerco sanitario. Las brigadas llevaron a cabo fumigación espacial, control de larvas y revisión de patios, además de difundir recomendaciones a los vecinos para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue.

Aunque la colonia Tecnológico no presenta indicios de mosquitos ni larvas en el domicilio del paciente, las autoridades advirtieron que la picadura pudo haberse producido en otro sector de la ciudad. Belloc Sandoval enfatizó que el dengue se transmite únicamente a través del vector y no de persona a persona.

El epidemiólogo recordó los síntomas característicos de la enfermedad: fiebre, dolor muscular, malestar general, dolor detrás de los ojos y, en algunos casos, sarpullido. Recomendó a la población evitar la automedicación y acudir a unidades de salud ante cualquier sospecha de contagio.

Actualmente, la Jurisdicción Sanitaria mantiene vigilancia permanente en Piedras Negras y reforzó acciones preventivas en áreas con mayor presencia del mosquito transmisor. Además, reiteró la importancia de eliminar recipientes con agua, mantener patios y azoteas libres de acumulaciones, usar repelente y proteger ventanas y puertas con mallas.

Con este sexto caso, las autoridades refuerzan la necesidad de mantener medidas de prevención constantes, pese a que la cifra de contagios en 2025 se mantiene baja en comparación con años anteriores.

(Con información de medios locales)