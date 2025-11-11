Iniciará en enero la construcción de jardín de niños en Altos de Santa Teresa

Acuña
/ 11 noviembre 2025
    Iniciará en enero la construcción de jardín de niños en Altos de Santa Teresa
    César Morales Veloz, director de Servicios Educativos en la región, confirmó el arranque de la obra para enero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Secretaría de Educación confirmó que la obra comenzará en enero tras la validación del nuevo terreno donado por el municipio

ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Educación Pública en Coahuila anunció que en enero próximo iniciará la construcción de un nuevo jardín de niños en el sector Altos de Santa Teresa, en Ciudad Acuña, luego de que el municipio concretara la donación del terreno donde se edificará el plantel.

El director de Servicios Educativos en la región, César Morales Veloz, explicó que el proyecto se había retrasado debido a que el primer terreno donado no cumplía con las especificaciones requeridas.

Sin embargo, tras una nueva asignación municipal y la validación de documentos de geolocalización y medidas, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) podrá comenzar los trabajos.

“El terreno actual cumple con todas las normas y se encuentra en muy buenas condiciones, lo que permitirá que el ICIFED realice los estudios técnicos para arrancar la obra”, señaló Morales Veloz.

El nuevo jardín de niños atenderá inicialmente a dos grupos, lo que permitirá disminuir la saturación del plantel existente en el sector, que actualmente opera con ocho grupos en cada uno de sus dos turnos.

“Esta escuela es muy necesaria, porque el crecimiento poblacional en Altos de Santa Teresa ha sido muy acelerado”, añadió el funcionario.

Temas


Educación
Infraestructura
Escuelas

Localizaciones


Acuña

