Piedras Negras: dos flamazos por fuga de gas dejan un muerto y cuatro heridos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de emergencias generadas por la acumulación y fuga de gas convirtió la jornada de ayer miércoles en una tragedia en Piedras Negras, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro más con lesiones de diversa consideración tras registrarse dos deflagraciones casi de manera simultánea.

El primer incidente, calificado como el de mayor gravedad, cobró la vida de una persona y dejó cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil y Bomberos, una falla en los conductos de gas o en el contenedor principal provocó un fuerte flamazo que derivó en la víctima mortal en el sitio.