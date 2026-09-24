Piedras Negras: dos flamazos por fuga de gas dejan un muerto y cuatro heridos
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Elementos de Bomberos y Protección Civil acordonaron la zona del siniestro tras la fuerte deflagración provocada por la acumulación de gas
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de emergencias generadas por la acumulación y fuga de gas convirtió la jornada de ayer miércoles en una tragedia en Piedras Negras, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro más con lesiones de diversa consideración tras registrarse dos deflagraciones casi de manera simultánea.
El primer incidente, calificado como el de mayor gravedad, cobró la vida de una persona y dejó cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil y Bomberos, una falla en los conductos de gas o en el contenedor principal provocó un fuerte flamazo que derivó en la víctima mortal en el sitio.
En un hecho posterior y bajo circunstancias similares de fuga de combustible, un segundo estallido generó momentos de pánico entre vecinos y transeúntes, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas. Paramédicos y cuerpos de socorro acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado de los heridos a un nosocomio local, donde su estado de salud es monitoreado.
Elementos de la Fiscalía General del Estado e inspectores de Protección Civil acordonaron las zonas afectadas para iniciar los peritajes correspondientes, a fin de determinar las causas exactas que detonaron ambos siniestros y deslindar responsabilidades.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar de manera periódica las instalaciones de gas doméstico y comercial para evitar futuros accidentes de esta naturaleza.