Piedras Negras: dos flamazos por fuga de gas dejan un muerto y cuatro heridos

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    Piedras Negras: dos flamazos por fuga de gas dejan un muerto y cuatro heridos
    La acumulación e inadecuado manejo de gas provocaron dos incidentes de consideración en la región, movilizando a corporaciones de rescate y autoridades de seguridad. REDES SOCIALES

Elementos de Bomberos y Protección Civil acordonaron la zona del siniestro tras la fuerte deflagración provocada por la acumulación de gas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una serie de emergencias generadas por la acumulación y fuga de gas convirtió la jornada de ayer miércoles en una tragedia en Piedras Negras, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro más con lesiones de diversa consideración tras registrarse dos deflagraciones casi de manera simultánea.

El primer incidente, calificado como el de mayor gravedad, cobró la vida de una persona y dejó cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil y Bomberos, una falla en los conductos de gas o en el contenedor principal provocó un fuerte flamazo que derivó en la víctima mortal en el sitio.

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En un hecho posterior y bajo circunstancias similares de fuga de combustible, un segundo estallido generó momentos de pánico entre vecinos y transeúntes, dejando un saldo de cuatro personas lesionadas. Paramédicos y cuerpos de socorro acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado de los heridos a un nosocomio local, donde su estado de salud es monitoreado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado e inspectores de Protección Civil acordonaron las zonas afectadas para iniciar los peritajes correspondientes, a fin de determinar las causas exactas que detonaron ambos siniestros y deslindar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a revisar de manera periódica las instalaciones de gas doméstico y comercial para evitar futuros accidentes de esta naturaleza.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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