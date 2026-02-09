Piedras Negras: evento privado desata riñas y destrozos en la colonia Cumbres

Piedras Negras
/ 9 febrero 2026
    Viviendas del sector presentaron afectaciones luego de las trifulcas registradas durante la noche. FOTOS: TOMADAS DEL VIDEO

Un evento privado en la colonia Cumbres, en Piedras Negras, derivó en riñas, daños a viviendas y vehículos; los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una noche de desorden y violencia se registró en la colonia Cumbres, en Piedras Negras, luego de que un evento privado realizado sobre la calle Pirineos se saliera de control y derivara en múltiples riñas, daños materiales y alteraciones al orden público.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, durante el transcurso de la noche se registraron más de cinco enfrentamientos en distintos puntos de la zona, en los que participaron decenas de jóvenes. Las trifulcas incluyeron peleas físicas, pedradas y persecuciones entre grupos, generando momentos de tensión entre quienes habitan en el área.

Los disturbios provocaron daños en varios domicilios, así como afectaciones a vehículos estacionados sobre la vía pública. Habitantes señalaron que los enfrentamientos se extendieron por distintos tramos de la calle Pirineos, lo que complicó la movilidad y elevó la preocupación por la seguridad en la colonia.

Según los reportes ciudadanos, el origen de los hechos estaría relacionado con la celebración de un aniversario de un grupo, la cual se llevaba a cabo con música en vivo y sin presencia de vigilancia. La concentración de personas en el lugar, sumada al ambiente de la celebración, habría contribuido a que la situación escalara hasta salirse completamente de control.

Vecinos indicaron que el área permaneció en completo desorden durante varios momentos de la noche, por lo que optaron por resguardarse en sus viviendas y alertar a otros residentes para evitar circular por la zona. La falta de control provocó que los conflictos se replicaran en distintos puntos del sector.

Parte de los hechos fue grabada por testigos y habitantes de la colonia, y posteriormente los videos comenzaron a difundirse a través de redes sociales. En las imágenes se observa a grupos de jóvenes involucrados en riñas, así como los daños ocasionados a viviendas y automóviles, lo que generó múltiples reacciones entre usuarios y vecinos del municipio.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas o detenidas tras los disturbios. Sin embargo, los daños materiales fueron visibles en distintos puntos de la colonia Cumbres, lo que dejó inconformidad entre los residentes.

Finalmente, habitantes del sector reiteraron el llamado a extremar precauciones y evitar la zona durante este tipo de eventos privados sin control, mientras se espera que las autoridades correspondientes tomen conocimiento de los hechos difundidos en redes sociales y determinen las acciones a seguir conforme a la ley.

