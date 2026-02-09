Piedras Negras: evento privado desata riñas y destrozos en la colonia Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una noche de desorden y violencia se registró en la colonia Cumbres, en Piedras Negras, luego de que un evento privado realizado sobre la calle Pirineos se saliera de control y derivara en múltiples riñas, daños materiales y alteraciones al orden público.

De acuerdo con versiones de vecinos del sector, durante el transcurso de la noche se registraron más de cinco enfrentamientos en distintos puntos de la zona, en los que participaron decenas de jóvenes. Las trifulcas incluyeron peleas físicas, pedradas y persecuciones entre grupos, generando momentos de tensión entre quienes habitan en el área.

Los disturbios provocaron daños en varios domicilios, así como afectaciones a vehículos estacionados sobre la vía pública. Habitantes señalaron que los enfrentamientos se extendieron por distintos tramos de la calle Pirineos, lo que complicó la movilidad y elevó la preocupación por la seguridad en la colonia.

Según los reportes ciudadanos, el origen de los hechos estaría relacionado con la celebración de un aniversario de un grupo, la cual se llevaba a cabo con música en vivo y sin presencia de vigilancia. La concentración de personas en el lugar, sumada al ambiente de la celebración, habría contribuido a que la situación escalara hasta salirse completamente de control.