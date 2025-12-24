Piedras Negras: exhortan a proteger a menores en fiestas decembrinas para prevenir accidentes con pirotecnia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector Salud llamó a los padres de familia a priorizar el bienestar de sus hijos durante las celebraciones de fin de año, evitando que participen en fogatas o manipulen fuegos pirotécnicos, actividades que representan un alto riesgo para su seguridad.

El doctor Antonio Pulido Jaques, coordinador del área de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, recordó que la pirotecnia no está autorizada y su uso debe quedar exclusivamente en manos de personas capacitadas.

“No es recomendable que los niños jueguen con pirotecnia, incluso aquella que parece inofensiva, como las de chispas. Todas son peligrosas y pueden provocar quemaduras en manos, brazos, rostro y ojos”, advirtió.

Pulido Jaques lamentó que la venta de estos productos continúe de manera ilegal en domicilios particulares, pese a los riesgos que implican. Subrayó que ni menores ni adultos deberían utilizarlos en la localidad.

El especialista enfatizó que incluso objetos cotidianos pueden ser peligrosos:

Velas de cumpleaños: riesgo de daños permanentes en los ojos.

Bengalas: quemaduras en las manos.

Fuegos de chispas: lesiones en el rostro que pueden dejar secuelas de por vida.

Finalmente, alertó que la manipulación de cualquier fuente de fuego puede derivar en accidentes graves, como incendios de muebles o incluso la pérdida total de una vivienda.