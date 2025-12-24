Piedras Negras: exhortan a proteger a menores en fiestas decembrinas para prevenir accidentes con pirotecnia

Piedras Negras
/ 24 diciembre 2025
    Piedras Negras: exhortan a proteger a menores en fiestas decembrinas para prevenir accidentes con pirotecnia
    Se exhorta a los padres de familia a priorizar el bienestar de sus hijos en estas fiestas de fin de año. FOTO: ARCHIVO

Autoridades piden a padres de familia a evitar que niñas y niños manipulen pirotecnia o participen en fogatas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El sector Salud llamó a los padres de familia a priorizar el bienestar de sus hijos durante las celebraciones de fin de año, evitando que participen en fogatas o manipulen fuegos pirotécnicos, actividades que representan un alto riesgo para su seguridad.

El doctor Antonio Pulido Jaques, coordinador del área de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria 01, recordó que la pirotecnia no está autorizada y su uso debe quedar exclusivamente en manos de personas capacitadas.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

“No es recomendable que los niños jueguen con pirotecnia, incluso aquella que parece inofensiva, como las de chispas. Todas son peligrosas y pueden provocar quemaduras en manos, brazos, rostro y ojos”, advirtió.

Pulido Jaques lamentó que la venta de estos productos continúe de manera ilegal en domicilios particulares, pese a los riesgos que implican. Subrayó que ni menores ni adultos deberían utilizarlos en la localidad.

El especialista enfatizó que incluso objetos cotidianos pueden ser peligrosos:

Velas de cumpleaños: riesgo de daños permanentes en los ojos.

Bengalas: quemaduras en las manos.

Fuegos de chispas: lesiones en el rostro que pueden dejar secuelas de por vida.

Finalmente, alertó que la manipulación de cualquier fuente de fuego puede derivar en accidentes graves, como incendios de muebles o incluso la pérdida total de una vivienda.

