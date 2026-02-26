Piedras Negras: identifican a migrante hondureño hallado sin vida en río Bravo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 26 febrero 2026
    Piedras Negras: identifican a migrante hondureño hallado sin vida en río Bravo
    El cuerpo del migrante fue localizado flotando en el río Bravo, cerca del Puente Internacional Número Dos en Piedras Negras. CUARTOSCURO

El hallazgo fue reportado por pescadores, lo que activó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales en la zona fronteriza.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer inicialmente sin identificar, autoridades confirmaron la identidad del hombre localizado sin vida en las aguas del río Bravo, a la altura del Puente Internacional Número Dos, en el municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Miguel Ángel “N”, de 33 años de edad y originario de Honduras. La confirmación se logró tras el análisis de documentos personales encontrados entre sus pertenencias, entre ellos un pasaporte que permitió establecer plenamente sus datos generales.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran mochila con más de dos kilos de cristal en autobús Saltillo–Acuña

El hallazgo ocurrió durante la tarde del martes, cuando personas que realizaban actividades de pesca en el afluente detectaron un cuerpo flotando cerca de la zona del Paseo del Río. Tras percatarse de la situación, dieron aviso a las autoridades mediante los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Elementos policiacos acudieron al sitio para acordonar el área y permitir el desarrollo de las maniobras necesarias para la recuperación del cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se iniciaron los procedimientos legales correspondientes.

Autoridades ministeriales indicaron que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia; sin embargo, se ordenó la práctica de la necropsia de ley con el objetivo de determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar cualquier situación relacionada con un hecho delictivo.

Tras la identificación, se dio intervención al Ministerio Público especializado en atención a migrantes, instancia que mantiene coordinación con el consulado de Honduras para validar la información personal y realizar los trámites legales necesarios que permitan la entrega del cuerpo a sus familiares.

Las diligencias continúan abiertas mientras se integran los resultados forenses y se concluyen los procesos administrativos para la repatriación. El caso se mantiene bajo seguimiento de autoridades ministeriales, quienes buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso del ciudadano extranjero localizado en este punto del río Bravo.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Migrantes

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reforma electoral: Falta poco

Falta poco
true

Sin pruebas de la muerte de ‘El Mencho’, crece la duda sobre la 4T
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
El joven fue asesinado la noche del 14 de febrero.

Matan a golpes a joven, en Saltillo
El Gobierno de Donald Trump eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla.

Estados Unidos relaja el bloqueo y autoriza la venta de petróleo venezolano a Cuba
El defensivo profundo continuará formando parte de la secundaria de Saltillo.

Dinos de Saltillo confirma el regreso de Sergio Schiaffino para 2026
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
El presidente Donald Trump pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Washington.

En su discurso del Estado de la Unión, Trump presenta a los demócratas como villanos