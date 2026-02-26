Piedras Negras: identifican a migrante hondureño hallado sin vida en río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de permanecer inicialmente sin identificar, autoridades confirmaron la identidad del hombre localizado sin vida en las aguas del río Bravo, a la altura del Puente Internacional Número Dos, en el municipio de Piedras Negras.

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Miguel Ángel “N”, de 33 años de edad y originario de Honduras. La confirmación se logró tras el análisis de documentos personales encontrados entre sus pertenencias, entre ellos un pasaporte que permitió establecer plenamente sus datos generales.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran mochila con más de dos kilos de cristal en autobús Saltillo–Acuña

El hallazgo ocurrió durante la tarde del martes, cuando personas que realizaban actividades de pesca en el afluente detectaron un cuerpo flotando cerca de la zona del Paseo del Río. Tras percatarse de la situación, dieron aviso a las autoridades mediante los números de emergencia, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial.

Elementos policiacos acudieron al sitio para acordonar el área y permitir el desarrollo de las maniobras necesarias para la recuperación del cuerpo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se iniciaron los procedimientos legales correspondientes.

Autoridades ministeriales indicaron que, a simple vista, el cuerpo no presentaba huellas de violencia; sin embargo, se ordenó la práctica de la necropsia de ley con el objetivo de determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar cualquier situación relacionada con un hecho delictivo.

Tras la identificación, se dio intervención al Ministerio Público especializado en atención a migrantes, instancia que mantiene coordinación con el consulado de Honduras para validar la información personal y realizar los trámites legales necesarios que permitan la entrega del cuerpo a sus familiares.

Las diligencias continúan abiertas mientras se integran los resultados forenses y se concluyen los procesos administrativos para la repatriación. El caso se mantiene bajo seguimiento de autoridades ministeriales, quienes buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso del ciudadano extranjero localizado en este punto del río Bravo.

(Con información de medios locales)