Piedras Negras impugna multa por presunto maltrato animal

Piedras Negras
/ 23 diciembre 2025
    El Ayuntamiento busca revertir la sanción de 1.1 millones de pesos y solicita que se realice una visita de inspección para evaluar el procedimiento integral. FOTO: ARCHIVO

El Municipio impugnó la multa de un millón 100 mil pesos impuesta por un presunto caso de maltrato animal, al argumentar que los videos difundidos no muestran el procedimiento completo

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Daniel Omar Aguilar Muñoz, el recurso fue interpuesto en tiempo y forma, ya que el plazo legal para hacerlo vencía el pasado 15 de diciembre, por lo que la administración municipal decidió presentarlo de manera anticipada.

El funcionario reconoció que los videos difundidos en redes sociales muestran una escena “bastante penosa y desagradable”, particularmente por la forma en que fueron arrojados los cadáveres de los canes, situación que, dijo, es reprobada totalmente por el gobierno municipal.

No obstante, Aguilar Muñoz sostuvo que el material audiovisual difundido no refleja el procedimiento completo, sino únicamente una parte del proceso, por lo que consideró necesario que la autoridad ambiental cuente con mayores elementos antes de emitir una resolución definitiva.

Indicó que, hasta el momento, la PROPAEC no ha notificado al municipio sobre la admisión del recurso de revisión; sin embargo, precisó que la dependencia estatal dispone de un plazo de 30 días para hacerlo, una vez que el documento fue presentado y recibido formalmente.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento expresó la confianza de la administración municipal en que el resultado del recurso sea favorable y en que se lleve a cabo una visita de inspección, con el objetivo de que se pueda observar de manera integral el procedimiento que se realiza, ya que, insistió, el video difundido sólo muestra una parte de las acciones relacionadas con el manejo de los animales.

