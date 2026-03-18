Piedras Negras: llaman a mantener patios limpios ante riesgo de plagas por temporada de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número Uno de Piedras Negras exhortó a la población a mantener limpios sus patios y alrededores como medida preventiva ante la próxima temporada de calor.

La dependencia explicó que el aumento de las temperaturas favorece la proliferación de plagas y vectores, los cuales representan un riesgo para la salud pública. Por ello, se subrayó la necesidad de eliminar objetos y espacios que acumulen agua o basura, ya que se convierten en focos ideales para la reproducción de insectos.