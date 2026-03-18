Piedras Negras: llaman a mantener patios limpios ante riesgo de plagas por temporada de calor
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La Jurisdicción Sanitaria de Piedras Negras llama a la población a mantener patios limpios para prevenir la proliferación de plagas y proteger la salud
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Número Uno de Piedras Negras exhortó a la población a mantener limpios sus patios y alrededores como medida preventiva ante la próxima temporada de calor.
La dependencia explicó que el aumento de las temperaturas favorece la proliferación de plagas y vectores, los cuales representan un riesgo para la salud pública. Por ello, se subrayó la necesidad de eliminar objetos y espacios que acumulen agua o basura, ya que se convierten en focos ideales para la reproducción de insectos.
Acciones sencillas como descacharrizar, limpiar patios y mantener en orden los espacios exteriores pueden marcar una gran diferencia en la prevención de enfermedades. La autoridad sanitaria recordó que la higiene es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, y que la participación activa de los habitantes resulta fundamental.
Estas medidas ayudan a evitar la formación de criaderos de plagas, especialmente de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Además, mantener los patios limpios no solo mejora la imagen urbana, sino que también protege directamente la salud de las familias.
La Jurisdicción reiteró que la limpieza es un hábito que fortalece la prevención y fomenta un entorno más seguro, saludable y digno para toda la comunidad.