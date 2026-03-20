Piedras Negras proyecta Centro de Bienestar Animal para atención integral de mascotas

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Piedras Negras
/ 20 marzo 2026
    Piedras Negras proyecta Centro de Bienestar Animal para atención integral de mascotas
    El municipio de Piedras Negras rehabilitó una unidad móvil para la práctica de cirugías de caninos y felinos, en diferentes colonias de Piedras Negras. Archivo

Mientras se consolida el centro, la unidad móvil seguirá ofreciendo esterilización y consultas veterinarias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de optimizar recursos y ampliar la atención a las mascotas, el municipio de Piedras Negras analiza la creación de un Centro de Bienestar Animal, como alternativa a la operación permanente de la unidad móvil veterinaria, informó el director de Ecología e Imagen Urbana, Alexis González.

El funcionario explicó que, ante las múltiples necesidades de la ciudad, se busca concentrar esfuerzos en la rehabilitación de un espacio fijo que permita ofrecer atención integral a los llamados “seres sintientes”, en lugar de continuar con el modelo itinerante.

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Actualmente se estudian dos posibles sedes para el proyecto: un área en la colonia Lázaro Cárdenas o un espacio dentro del Bosque Urbano, donde existen oficinas que podrían adaptarse para este fin.

La unidad móvil, por su parte, fue completamente rehabilitada por la actual administración. Hoy cuenta con equipo quirúrgico, dos mesas de cirugía, instrumental médico y la atención de dos médicos veterinarios. Sin embargo, el plan a mediano plazo es consolidar un centro fijo que permita realizar campañas de esterilización, consultas veterinarias y resguardo de animales en adopción, evitando el traslado constante de equipo que podría dañarse.

Además, el nuevo espacio ofrecería mejores condiciones de vida a las mascotas resguardadas, al contar con áreas verdes para caminar y recrearse, en lugar de permanecer de manera permanente en jaulas.

Mientras se concreta el proyecto, el municipio continuará brindando servicios básicos como esterilización y consulta, canalizando posteriormente a los dueños de mascotas con veterinarios para tratamientos, medicamentos o vacunas. Con ello, se avanza hacia la consolidación de un modelo integral de bienestar animal en la ciudad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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