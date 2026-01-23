Piedras Negras: PT mantiene postura de diálogo en reformas y respalda la 4T, Mejía Berdeja

Piedras Negras
/ 23 enero 2026
    Piedras Negras: PT mantiene postura de diálogo en reformas y respalda la 4T, Mejía Berdeja
    Ricardo Mejía Berdeja durante su visita a Piedras Negras, donde sostuvo encuentros con militantes y ciudadanos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El diputado federal afirmó que no hay iniciativas formales, sino acuerdos en construcción dentro de la coalición oficialista

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Partido del Trabajo (PT), afirmó que su partido mantendrá una postura de diálogo, prudencia y responsabilidad frente a los temas legislativos que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión, al señalar que hasta ahora no existe una iniciativa formal, sino conversaciones orientadas a la construcción de acuerdos en beneficio del país.

El legislador destacó que la coalición integrada por el PT, el Partido Verde Ecologista de México y Morena ha sido clave para alcanzar la mayoría calificada que permitió impulsar reformas estructurales dentro del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Entre los avances más relevantes, mencionó la reforma al Poder Judicial, la nueva Ley de Aguas y las modificaciones que fortalecieron a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales —dijo— han contribuido a consolidar un nuevo modelo de gobierno.

Mejía Berdeja expresó su confianza en que existen condiciones políticas para que los partidos de la coalición continúen trabajando de manera conjunta, respaldando el proyecto de la 4T y a la presidenta de la República, bajo un marco de unidad y responsabilidad.

Durante su visita a Piedras Negras, el diputado anunció que sostendrá una reunión con militantes y ciudadanos para informar sobre las actividades legislativas que se desarrollan en el Congreso, reiterando su compromiso con la región norte de Coahuila.

En ese contexto, subrayó la importancia de la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, la cual —aseguró— contará con el respaldo total del PT, al considerar que no afecta la productividad y sí mejora la calidad de vida de la clase trabajadora y fortalece la convivencia familiar.

Finalmente, envió un saludo al ex dirigente de la CTM en Piedras Negras, Leocadio Hernández, y afirmó que se hará justicia en su caso para que pueda reincorporarse a la vida política, con el respaldo del Partido del Trabajo.

De cara a los próximos procesos electorales, adelantó que el PT apoyará a la coalición, confiando en que se postulen los mejores perfiles en cada distrito.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

