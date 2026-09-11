Piedras Negras: seleccionan a 500 estudiantes para programa educativo de Constellation Brands

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un total de 500 estudiantes de Coahuila fueron seleccionados para integrar la generación 2026-2027 de El Valor de Educar, programa de Constellation Brands que contempla apoyos económicos y acompañamiento formativo para alumnos de educación media superior y superior. De acuerdo con la empresa, para esta sexta edición se recibieron mil 457 solicitudes. Entre los jóvenes seleccionados, 47 por ciento son mujeres y 53 por ciento hombres, mientras que 39 por ciento cursa educación media superior y 61 por ciento estudios de nivel superior.

Con la incorporación de esta generación, la compañía informó que El Valor de Educar alcanza los 3 mil estudiantes beneficiados en Coahuila desde el inicio del programa, que actualmente trabaja con diez instituciones educativas de la entidad. Durante la entrega de reconocimientos, Ignacio Burgos, gerente de Constellation Brands en Coahuila, señaló que el programa busca preparar a los estudiantes ante los cambios relacionados con la inteligencia artificial, la innovación y las nuevas tecnologías. “A través de El Valor de Educar buscamos acompañar la trayectoria académica y profesional de estos jóvenes con formación, herramientas y apoyo económico. La colaboración entre instituciones educativas, autoridades, familias y el sector privado permite ampliar las oportunidades para que desarrollen sus capacidades y contribuyan a sus comunidades”, señaló. Además del respaldo económico, el programa contempla mentorías, orientación vocacional, desarrollo humano, liderazgo y preparación para el empleo. Los participantes también pueden acceder a cursos, talleres, conferencias, proyectos de emprendimiento, actividades de aprendizaje-servicio e inmersión laboral.

Según la información proporcionada por la compañía, los apoyos pueden destinarse a cuotas escolares y manutención y, dependiendo de la etapa académica de cada beneficiario, también se contemplan recursos para titulación o el inicio de su trayectoria profesional. La edición 2026-2027 se desarrolla con estudiantes del CECYTEC-EMSAD Coahuila, CONALEP Coahuila, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Instituto Tecnológico de Piedras Negras, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Laboral de México, Universidad Politécnica de Piedras Negras, Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera y Universidad Tecnológica de Torreón.