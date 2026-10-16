Piedras Negras: techumbre de la UPPN estaría concluida en mes y medio

El directivo detalló que se trata de una de las estructuras techadas más grandes de Coahuila, lo que ampliará las posibilidades de aprovechamiento de los espacios universitarios.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La techumbre que se edifica en la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) estaría concluida en un plazo estimado de entre cuatro y seis semanas, informó el rector Raúl Vela Erhard.

Vela Erhard agradeció al Gobierno del Estado el respaldo para fortalecer la infraestructura educativa en la región norte y destacó que los alumnos han seguido de cerca cada etapa del proyecto.

Explicó que la nueva estructura proporcionará un área adecuada para actividades deportivas, cívicas y culturales, y protegerá a la comunidad estudiantil de las condiciones climatológicas extremas de Piedras Negras, tanto en temporadas de intenso calor como en los meses de frío.

El rector indicó que el propósito es maximizar el uso de este espacio en eventos internos de la universidad, sin descartar la posibilidad de albergar acontecimientos externos que beneficien a la comunidad en general.

Finalmente, reiteró que el proyecto consolidará la formación integral de los estudiantes al dotarlos de instalaciones más versátiles y funcionales, en el marco del proceso de modernización de sus instalaciones.