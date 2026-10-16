Coahuila: alertan por riesgo de suicidio en jóvenes de 15 a 30 años

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La población de entre 15 y 30 años, junto con los adultos mayores, encabeza los grupos que requieren mayor atención ante conductas asociadas al suicidio, advirtió la maestra Yadira Bravo, especialista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante una jornada de capacitación impulsada por el programa Inspira Coahuila, dirigida a personal de dependencias gubernamentales y empresas, la académica explicó que el objetivo de estas conferencias es dotar de herramientas para identificar señales de riesgo, promover la atención oportuna de trastornos de salud mental y disminuir la probabilidad de intentos suicidas.

Bravo señaló que, además de jóvenes y adultos mayores —quienes enfrentan dificultades personales y sociales que incrementan su malestar emocional—, se debe prestar especial atención a la población masculina, ya que los hombres registran una mayor proporción de intentos con consecuencias letales. SEÑALES DE ALERTA E IMPACTO DEL ENTORNO Entre los principales focos rojos, la especialista destacó: Expresiones de desesperanza y sensación de sobrecarga. Aislamiento y pérdida de interés en actividades cotidianas. Manifestaciones verbales sobre no estar en el futuro. Conductas inusuales, como regalar pertenencias personales o comenzar a cerrar asuntos pendientes de manera abrupta.

Asimismo, advirtió que la exclusión social, la discriminación y la segregación generan un profundo malestar emocional, especialmente cuando se carece de redes de apoyo. Por ello, enfatizó la urgencia de identificar el aislamiento a tiempo y fomentar la integración en los ámbitos escolar, laboral y social. RECOMENDACIONES ANTE EL USO DE REDES SOCIALES Frente a los retos actuales —como la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones—, la experta recomendó: Fortalecer la comunicación entre padres, madres, tutores e hijos. Impulsar actividades grupales que promuevan la convivencia sana. Erradicar los prejuicios en torno a la atención psicológica y psiquiátrica. Subrayó que hablar abiertamente sobre salud mental y buscar ayuda profesional son acciones indispensables para afrontar las crisis emocionales. Finalmente, Bravo destacó la respuesta positiva de los asistentes a las jornadas de Inspira Coahuila, quienes mostraron interés activo y plantearon inquietudes sobre sus comunidades. Reiteró que la sensibilización comunitaria es la clave para brindar acompañamiento y facilitar el acceso a los servicios de salud mental.