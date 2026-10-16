Coahuila: alertan por riesgo de suicidio en jóvenes de 15 a 30 años

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Coahuila: alertan por riesgo de suicidio en jóvenes de 15 a 30 años
    La capacitación busca dotar de herramientas para identificar señales de riesgo y promover la atención oportuna de trastornos de salud mental JOSUÉ RODRÍGUEZ

La especialista Yadira Bravo, de la FES Iztacala de la UNAM, llamó a identificar señales de alerta y fortalecer las redes de apoyo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La población de entre 15 y 30 años, junto con los adultos mayores, encabeza los grupos que requieren mayor atención ante conductas asociadas al suicidio, advirtió la maestra Yadira Bravo, especialista de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante una jornada de capacitación impulsada por el programa Inspira Coahuila, dirigida a personal de dependencias gubernamentales y empresas, la académica explicó que el objetivo de estas conferencias es dotar de herramientas para identificar señales de riesgo, promover la atención oportuna de trastornos de salud mental y disminuir la probabilidad de intentos suicidas.

Piedras Negras: CANACAR llama a revisar estímulo fiscal para acreditamiento de casetas

Bravo señaló que, además de jóvenes y adultos mayores —quienes enfrentan dificultades personales y sociales que incrementan su malestar emocional—, se debe prestar especial atención a la población masculina, ya que los hombres registran una mayor proporción de intentos con consecuencias letales.

SEÑALES DE ALERTA E IMPACTO DEL ENTORNO

Entre los principales focos rojos, la especialista destacó:

Expresiones de desesperanza y sensación de sobrecarga.

Aislamiento y pérdida de interés en actividades cotidianas.

Manifestaciones verbales sobre no estar en el futuro.

Conductas inusuales, como regalar pertenencias personales o comenzar a cerrar asuntos pendientes de manera abrupta.

Hallan a hombre sin vida sobre banqueta frente a parque industrial en Piedras Negras

Asimismo, advirtió que la exclusión social, la discriminación y la segregación generan un profundo malestar emocional, especialmente cuando se carece de redes de apoyo. Por ello, enfatizó la urgencia de identificar el aislamiento a tiempo y fomentar la integración en los ámbitos escolar, laboral y social.

RECOMENDACIONES ANTE EL USO DE REDES SOCIALES

Frente a los retos actuales —como la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones—, la experta recomendó:

Fortalecer la comunicación entre padres, madres, tutores e hijos.

Impulsar actividades grupales que promuevan la convivencia sana.

Erradicar los prejuicios en torno a la atención psicológica y psiquiátrica.

Subrayó que hablar abiertamente sobre salud mental y buscar ayuda profesional son acciones indispensables para afrontar las crisis emocionales.

Finalmente, Bravo destacó la respuesta positiva de los asistentes a las jornadas de Inspira Coahuila, quienes mostraron interés activo y plantearon inquietudes sobre sus comunidades. Reiteró que la sensibilización comunitaria es la clave para brindar acompañamiento y facilitar el acceso a los servicios de salud mental.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
Salud Mental
atención médica

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Seriedad sin peso

Seriedad sin peso
El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo

El callejón de la Delgadina: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

PRI Coahuila: Agradecimientos y aprovechar el ambiente para el 2029

Manolo Jiménez resaltó las raíces mexicanas de la cultura vaquera y la tradición ganadera y charra que distingue a Coahuila.

Rodeo Saltillo: ‘Va a haber ocupación del 100% en algunos hoteles, y en 90% general’, informa Manolo Jiménez
Pide Manolo Jiménez evitar falsas expectativas en futuro de Altos Hornos.

‘No se vale que hayan jugado con la gente de AHMSA’; cuestiona Gobernador de Coahuila revisión de subasta
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió este viernes (tiempo local) la región de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Sismo de magnitud 6.9 sacude Kamchatka, al oriente de Rusia
Lula Da Silva, presidente de Brasil.

Brasil aprueba reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales