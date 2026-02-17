Piedras Negras: toma protesta nuevo Consejo del Colegio de Notarios Distrito Río Grande

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 17 febrero 2026
    Piedras Negras: toma protesta nuevo Consejo del Colegio de Notarios Distrito Río Grande
    El acto protocolario reunió a autoridades municipales y miembros del gremio notarial. CORTESÍA

Autoridades municipales reconocen al notariado como eje estructural del Estado de Derecho en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un llamado a fortalecer la coordinación institucional y consolidar la certeza jurídica en la región fronteriza, este martes se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 del Colegio de Notarios Distrito Río Grande, A.C..

En representación del alcalde Jacobo Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, encabezó el acto protocolario, donde subrayó que el notariado no es un actor accesorio en la vida pública, sino un eje estructural del Estado de Derecho.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

Durante su mensaje, destacó que la renovación del Consejo no solo implica un relevo directivo, sino la reafirmación de la responsabilidad de custodiar la fe pública en una región estratégica para Coahuila y para México.

El funcionario reconoció la gestión del presidente saliente, Francisco J. Cedillo Martínez, al señalar que su conducción se dio en un contexto que demandó profesionalismo, cohesión gremial y altura institucional, sentando bases firmes para la nueva etapa del Colegio.

$!Guillermo Nicolás López Elizondo asumió la presidencia del organismo notarial.
Guillermo Nicolás López Elizondo asumió la presidencia del organismo notarial. CORTESÍA

Asimismo, felicitó al presidente entrante, Guillermo Nicolás López Elizondo, y a los integrantes de su Consejo, a quienes invitó a fortalecer la coordinación interinstitucional en favor del desarrollo regional.

En su intervención, Aguilar Muñoz resaltó que Piedras Negras atraviesa un momento de dinamismo en desarrollo urbano, regularización patrimonial, vivienda, inversión privada y modernización administrativa, procesos en los que la función notarial resulta determinante.

“La certeza jurídica es el cimiento del desarrollo económico; sin escrituras claras no hay inversión sólida; sin formalidad patrimonial no hay justicia social; y sin coordinación institucional no hay confianza pública”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Mañana toma control Everardo Lazo Chapa de la Región Centro, anuncia Fiscalía de Coahuila

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento considera al notariado un aliado estratégico para fortalecer la legalidad preventiva, el ordenamiento territorial responsable y la protección del patrimonio de las familias nigropetenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dirigencia
Notarios
COLEGIOS

Localizaciones


Piedras Negras

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra