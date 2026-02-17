Piedras Negras: toma protesta nuevo Consejo del Colegio de Notarios Distrito Río Grande
Autoridades municipales reconocen al notariado como eje estructural del Estado de Derecho en Piedras Negras
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un llamado a fortalecer la coordinación institucional y consolidar la certeza jurídica en la región fronteriza, este martes se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 del Colegio de Notarios Distrito Río Grande, A.C..
En representación del alcalde Jacobo Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, encabezó el acto protocolario, donde subrayó que el notariado no es un actor accesorio en la vida pública, sino un eje estructural del Estado de Derecho.
Durante su mensaje, destacó que la renovación del Consejo no solo implica un relevo directivo, sino la reafirmación de la responsabilidad de custodiar la fe pública en una región estratégica para Coahuila y para México.
El funcionario reconoció la gestión del presidente saliente, Francisco J. Cedillo Martínez, al señalar que su conducción se dio en un contexto que demandó profesionalismo, cohesión gremial y altura institucional, sentando bases firmes para la nueva etapa del Colegio.
Asimismo, felicitó al presidente entrante, Guillermo Nicolás López Elizondo, y a los integrantes de su Consejo, a quienes invitó a fortalecer la coordinación interinstitucional en favor del desarrollo regional.
En su intervención, Aguilar Muñoz resaltó que Piedras Negras atraviesa un momento de dinamismo en desarrollo urbano, regularización patrimonial, vivienda, inversión privada y modernización administrativa, procesos en los que la función notarial resulta determinante.
“La certeza jurídica es el cimiento del desarrollo económico; sin escrituras claras no hay inversión sólida; sin formalidad patrimonial no hay justicia social; y sin coordinación institucional no hay confianza pública”, expresó.
Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento considera al notariado un aliado estratégico para fortalecer la legalidad preventiva, el ordenamiento territorial responsable y la protección del patrimonio de las familias nigropetenses.