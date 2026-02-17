Piedras Negras: toma protesta nuevo Consejo del Colegio de Notarios Distrito Río Grande

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con un llamado a fortalecer la coordinación institucional y consolidar la certeza jurídica en la región fronteriza, este martes se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 del Colegio de Notarios Distrito Río Grande, A.C..

En representación del alcalde Jacobo Rodríguez, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar Muñoz, encabezó el acto protocolario, donde subrayó que el notariado no es un actor accesorio en la vida pública, sino un eje estructural del Estado de Derecho.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de detenida por fraude en Durango exige captura del presunto responsable

Durante su mensaje, destacó que la renovación del Consejo no solo implica un relevo directivo, sino la reafirmación de la responsabilidad de custodiar la fe pública en una región estratégica para Coahuila y para México.

El funcionario reconoció la gestión del presidente saliente, Francisco J. Cedillo Martínez, al señalar que su conducción se dio en un contexto que demandó profesionalismo, cohesión gremial y altura institucional, sentando bases firmes para la nueva etapa del Colegio.