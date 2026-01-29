Piedras Negras: Tres investigaciones por abuso sexual se mantienen activas en la Delegación 1

Piedras Negras
/ 29 enero 2026
    En la delegación Norte de la Fiscalía de Coahuila se mantiene atención prioritaria en delitos sexuales, especialmente cuando involucran a menores. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Las carpetas son atendidas por agentes especializados y algunas ya avanzan hacia la judicialización

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila cerró el primer mes del año con al menos tres carpetas de investigación abiertas por el delito de abuso sexual en la Delegación 1, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez.

De acuerdo con el funcionario, los registros estadísticos de la dependencia reportan la apertura formal de tres investigaciones durante enero, cifra que se mantiene sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un comportamiento similar en la incidencia de este delito.

Gómez explicó que las carpetas son atendidas por agentes del Ministerio Público especializados en delitos sexuales, quienes han dado seguimiento puntual a cada denuncia.

Señaló que algunas investigaciones presentan avances importantes y ya se encuentran en etapa de judicialización, lo que permitirá que los casos continúen su curso dentro del sistema de justicia.

Respecto al perfil de las víctimas, el coordinador confirmó que la mayoría de las carpetas corresponde a menores de edad, quienes son considerados víctimas directas en este tipo de delitos y reciben atención prioritaria.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía mantiene vigilancia permanente en estos casos, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y el desarrollo de las investigaciones conforme a la ley.

acoso sexual
Denuncias
Investigaciones

Coahuila
Piedra Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

