Piedras Negras: UTNC lanza becas para inscripción, transporte y alimentación de estudiantes

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    Piedras Negras: UTNC lanza becas para inscripción, transporte y alimentación de estudiantes
    La UTNC busca reducir la deserción escolar y facilitar que sus estudiantes concluyan su formación profesional. ARCHIVO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Más de 500 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) recibirán apoyos para cubrir gastos de inscripción, transporte y alimentación durante el nuevo ciclo escolar, como parte de las acciones encaminadas a reducir la deserción y favorecer su permanencia en las aulas.

El rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante, informó que el programa se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, siguiendo los lineamientos del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer las oportunidades educativas y profesionales de los jóvenes.

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Actualmente, la universidad lleva a cabo la publicación de las convocatorias correspondientes a este periodo, mediante las cuales los alumnos podrán acceder a diferentes modalidades de apoyo, de acuerdo con sus condiciones y necesidades económicas.

Entre los principales beneficios contemplados se encuentran las becas destinadas al pago de inscripción, traslados y alimentación, rubros que representan algunos de los principales obstáculos para estudiantes que enfrentan dificultades económicas para continuar con su preparación profesional.

Saldaña Infante destacó que este tipo de programas representan una herramienta para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos, al brindarles condiciones que faciliten su permanencia y conclusión de la carrera.

El rector agregó que la UTNC continuará realizando gestiones para ampliar los beneficios dirigidos a su comunidad estudiantil, con la finalidad de contribuir a que un mayor número de jóvenes pueda concluir su formación universitaria y posteriormente incorporarse al mercado laboral.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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