Pleito en Cabildo de Piedras Negras llega a medios nacionales; Jacobo Rodríguez y regidor del PT intercambian insultos

El choque comenzó luego de que regidores del PT y del PRI rechazaron el orden del día. Rodríguez González respondió llamándolos “cobardes” y, durante su intercambio con Álvarez García, lo apodó “Porky” y lo acusó de enfrentar una denuncia por una presunta agresión sexual contra una menor de edad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La confrontación entre el alcalde morenista Jacobo Rodríguez y el regidor del Partido del Trabajo (PT), Juan Carlos Álvarez, escaló más allá del ámbito municipal y fue retomada por medios nacionales como Latinus , que difundieron el enfrentamiento verbal ocurrido durante una sesión de Cabildo.

El regidor, por su parte, aseguró que el alcalde habría pagado a la joven para presentar una denuncia falsa en su contra. También lanzó descalificaciones personales contra Rodríguez González, a quien llamó “drogadicto y homosexual frustrado”, además de cuestionar el destino de los recursos públicos. Las acusaciones intercambiadas no constituyen, por sí mismas, hechos acreditados.

Detrás de la disputa están las diferencias sobre las facultades del presidente municipal para realizar compras y contrataciones. Un grupo de ediles busca que el Cabildo revise y, en su caso, revoque esas atribuciones, en medio de los cuestionamientos sobre la supervisión del gasto público.

El conflicto también quedó expuesto el 30 de septiembre, cuando 11 integrantes del Cabildo abandonaron una sesión tras rechazar el orden del día. Rodríguez González y ocho regidores continuaron los trabajos y aprobaron diversos asuntos, incluido el informe financiero de agosto. La síndica de mayoría, Rocío Julieta Cortez Arzola, cuestionó la legalidad de esos acuerdos.

Hasta agosto, el Ayuntamiento acumulaba 13 informes financieros rechazados durante la administración del alcalde, en un contexto de desacuerdos persistentes sobre el manejo de los recursos municipales.

Durante el enfrentamiento, Álvarez García también criticó el gasto destinado a fiestas y espectáculos, entre ellos la contratación de Gabito Ballesteros para la celebración del Grito de Independencia. El regidor sostuvo que esos recursos podrían utilizarse para atender a personas con discapacidad.

Las diferencias entre Morena y el PT también abarcan el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y el intento de remover de la gerencia a Lorenzo Menera Sierra, dirigente petista en Piedras Negras. Con la difusión del altercado en medios nacionales como Latinus, el enfrentamiento exhibe la fractura entre los integrantes de la coalición gobernante y mantiene bajo discusión el control de las contrataciones y la rendición de cuentas en el municipio.