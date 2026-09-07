Policías y Bomberos, preparados para enfrentar crisis de salud mental en Coahuila

Estas acciones, impulsadas por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas en coordinación con diversas instituciones, buscan dotar al personal operativo de herramientas para responder de manera adecuada ante personas que atraviesan una crisis emocional.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Gobierno de Coahuila fortalece la prevención y atención de la salud mental mediante la capacitación de policías, bomberos, servidores públicos y profesionales de la salud, informó Pedro Ortiz Vázquez, coordinador de Salud Mental y Adicciones del DIF estatal.

Ortiz Vázquez destacó la instrucción en primeros auxilios psicológicos a través del método NEXO. Esta estrategia permite que los primeros respondientes identifiquen situaciones críticas y actúen oportunamente mientras canalizan al ciudadano hacia los servicios especializados.

La preparación de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia resulta fundamental, debido a que policías y bomberos suelen ser los primeros en arribar a situaciones que requieren atención inmediata.

Para la población que requiera orientación o apoyo en momentos de crisis, el estado mantiene habilitadas líneas de atención permanente, como el número de emergencia 911 y el chatbot de Línea de la Vida en el 844 120 1080, opción 7, disponible las 24 horas.

Las jornadas de capacitación se han implementado en regiones como San Juan de Sabinas, Monclova, Frontera, Saltillo y La Laguna, registrando una respuesta favorable por parte de los elementos y servidores públicos.

El coordinador indicó que el propósito es ampliar estas acciones para consolidar la red estatal de salud mental y garantizar que un mayor número de elementos cuente con los recursos necesarios para ofrecer una primera respuesta eficaz ante emergencias psicológicas.