Premian perseverancia de 94 estudiantes de la UAdeC con becas, en Piedras Negras, Coahuila

Por tercer año consecutivo, la iniciativa impulsada por el director de la facultad, Tadeo Vargas Pérez, benefició a universitarios de reingreso, bajo la premisa de respaldar a quienes mantienen su esfuerzo para continuar con su preparación profesional.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La perseverancia de 94 estudiantes de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD) de la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ) fue reconocida con apoyos económicos como parte del programa DireBecas 2026.

Este año fueron entregados 94 mil pesos, distribuidos entre 94 estudiantes. Los recursos fueron aportados por el propio director y con el respaldo de académicos, amigos de la facultad y personas que decidieron sumarse al proyecto.

Con esta edición, el programa acumula 204 mil pesos destinados a becas durante tres años, consolidándose como una iniciativa que busca convertir el compromiso con los estudiantes en apoyos concretos para su permanencia universitaria.

Vargas Pérez destacó además la participación del diputado local Guillermo Ruiz y de la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, quienes este año respaldaron de manera particular a dos estudiantes con becas que cubren el 100% de su inscripción y cuota interna durante todo el ciclo escolar.

El director señaló que los mil pesos entregados a cada beneficiario pueden representar mucho o poco dependiendo de las circunstancias, pero su verdadero valor está en reconocer la constancia de quienes regresan a las aulas para continuar sus estudios.