Premian perseverancia de 94 estudiantes de la UAdeC con becas, en Piedras Negras, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Premian perseverancia de 94 estudiantes de la UAdeC con becas, en Piedras Negras, Coahuila
    Un total de 94 estudiantes de la FACyD recibieron apoyos económicos mediante el programa DireBecas 2026, en Piedras Negras. CORTESÍA

El programa DireBecas entregó este año 94 mil pesos a estudiantes de reingreso de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La perseverancia de 94 estudiantes de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho (FACyD) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fue reconocida con apoyos económicos como parte del programa DireBecas 2026.

Por tercer año consecutivo, la iniciativa impulsada por el director de la facultad, Tadeo Vargas Pérez, benefició a universitarios de reingreso, bajo la premisa de respaldar a quienes mantienen su esfuerzo para continuar con su preparación profesional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-abstencion-de-mexico-ante-la-oea-y-descarta-intervenir-en-la-crisis-de-nicaragua-OM22959474

Este año fueron entregados 94 mil pesos, distribuidos entre 94 estudiantes. Los recursos fueron aportados por el propio director y con el respaldo de académicos, amigos de la facultad y personas que decidieron sumarse al proyecto.

Con esta edición, el programa acumula 204 mil pesos destinados a becas durante tres años, consolidándose como una iniciativa que busca convertir el compromiso con los estudiantes en apoyos concretos para su permanencia universitaria.

Vargas Pérez destacó además la participación del diputado local Guillermo Ruiz y de la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal, quienes este año respaldaron de manera particular a dos estudiantes con becas que cubren el 100% de su inscripción y cuota interna durante todo el ciclo escolar.

El director señaló que los mil pesos entregados a cada beneficiario pueden representar mucho o poco dependiendo de las circunstancias, pero su verdadero valor está en reconocer la constancia de quienes regresan a las aulas para continuar sus estudios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/advierte-policia-cibernetica-de-coahuila-ante-fraudes-antes-de-transferir-detente-y-verifica-LM22957815

La entrega marca así un nuevo capítulo del programa, que durante tres años ha buscado apoyar la permanencia escolar y fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y quienes contribuyen a la formación de las nuevas generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Universitarios
Universidades

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’