Prepara ventos de autos, cultura y actividades familiares en Piedras Negras, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Prepara ventos de autos, cultura y actividades familiares en Piedras Negras, Coahuila
    Automóviles clásicos y modificados serán exhibidos el próximo 15 de agosto en Piedras Negras; el Museo de la Frontera Norte recibirá a niñas y niños durante el campamento de verano. ARCHIVO

El 15 de agosto se realizará una exhibición automotriz y el Museo de la Frontera Norte combinará recorridos, relatos, cine y pintura para menores de 7 a 12 años

PIEDRAS NEGRAS.- Piedras Negras tendrá una agenda dirigida a las familias durante la segunda quincena de agosto, con la realización del “Por mi raza car show” y el campamento de verano “Mis vacaciones en el museo 2026”, dos actividades que combinarán entretenimiento, cultura y convivencia durante el periodo vacacional.

La segunda edición del “Por mi raza car show” se realizará el próximo 15 de agosto en el Paseo del Río, donde durante 13 horas se concentrará una exhibición de automóviles clásicos y modificados procedentes de la región norte de Coahuila y del sur de Texas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/impulsan-reforestacion-nacional-en-coahuila-suman-acciones-contra-desmontes-e-incendios-PF22722793

La jornada está programada de de 10:00 a 23:00 horas y contempla, además de los vehículos, venta de alimentos, juegos mecánicos y música en vivo, con una propuesta enfocada en la convivencia familiar. La convocatoria ya comenzó a circular en redes sociales y también ha despertado interés entre participantes de distintos puntos de la región.

A la par, el Museo de la Frontera Norte mantiene abierta la invitación para el campamento “Mis vacaciones en el museo 2026”, que se desarrollará del 11 al 21 de agosto para niñas y niños de 7 a 12 años.

$!El Paseo del Río será escenario de la segunda edición del “Por Mi Raza Car Show”.
El Paseo del Río será escenario de la segunda edición del “Por Mi Raza Car Show”. CORTESÍA

El programa ofrecerá actividades gratuitas que buscan acercar a los menores a la historia y cultura de la frontera mediante recorridos, leyendas, cuentacuentos, cine y pintura. El objetivo es aprovechar las vacaciones escolares con experiencias recreativas que también estimulen la creatividad y el aprendizaje.

El museo informó que las familias interesadas pueden solicitar mayores detalles sobre la inscripción al teléfono 878-782-8360.

Con ambas propuestas, Piedras Negras suma actividades para distintos públicos durante agosto: mientras el Paseo del Río se convertirá en punto de encuentro para los aficionados al automovilismo, el Museo de la Frontera Norte ofrecerá a la niñez una alternativa gratuita para disfrutar el periodo vacacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/manolo-jimenez-anticipa-nuevos-ajustes-en-el-gabinete-estatal-FG22711567

La coincidencia de estos eventos refuerza la oferta de actividades familiares en la ciudad y proyecta espacios públicos y culturales como escenarios de convivencia durante el verano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Auto Show
Autos
Eventos

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las represas de gaviones buscan retener agua pluvial y favorecer su infiltración hacia el acuífero en zonas como la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo.

Saltillo proyecta represas de gaviones para aumentar captación de agua de lluvia
true

POLITICÓN: La detención de ‘El Güino’ en Torreón, las malas compañías que pueden explicar coincidencias
Las enfermedades cardiacas representan casi uno de cada cuatro decesos en la entidad.

Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes
true

Saltillo y la desigualdad: arriba y abajo

Distópico

Distópico
NosotrAs: ¿Quién decide sobre nuestros pueblos?

NosotrAs: ¿Quién decide sobre nuestros pueblos?
La FGR informó que nueve personas han sido aprehendidas por su probable relación con la red investigada.

Detiene la FGR a mujer; estaría ligada a ferrotanques con huachicol abandonados en Ramos Arizpe
true

Regular a las audiencias en la era del TikTok