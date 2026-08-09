Prepara ventos de autos, cultura y actividades familiares en Piedras Negras, Coahuila

PIEDRAS NEGRAS.- Piedras Negras tendrá una agenda dirigida a las familias durante la segunda quincena de agosto, con la realización del “Por mi raza car show” y el campamento de verano “Mis vacaciones en el museo 2026”, dos actividades que combinarán entretenimiento, cultura y convivencia durante el periodo vacacional. La segunda edición del “Por mi raza car show” se realizará el próximo 15 de agosto en el Paseo del Río, donde durante 13 horas se concentrará una exhibición de automóviles clásicos y modificados procedentes de la región norte de Coahuila y del sur de Texas.

La jornada está programada de de 10:00 a 23:00 horas y contempla, además de los vehículos, venta de alimentos, juegos mecánicos y música en vivo, con una propuesta enfocada en la convivencia familiar. La convocatoria ya comenzó a circular en redes sociales y también ha despertado interés entre participantes de distintos puntos de la región. A la par, el Museo de la Frontera Norte mantiene abierta la invitación para el campamento “Mis vacaciones en el museo 2026”, que se desarrollará del 11 al 21 de agosto para niñas y niños de 7 a 12 años.

El programa ofrecerá actividades gratuitas que buscan acercar a los menores a la historia y cultura de la frontera mediante recorridos, leyendas, cuentacuentos, cine y pintura. El objetivo es aprovechar las vacaciones escolares con experiencias recreativas que también estimulen la creatividad y el aprendizaje. El museo informó que las familias interesadas pueden solicitar mayores detalles sobre la inscripción al teléfono 878-782-8360. Con ambas propuestas, Piedras Negras suma actividades para distintos públicos durante agosto: mientras el Paseo del Río se convertirá en punto de encuentro para los aficionados al automovilismo, el Museo de la Frontera Norte ofrecerá a la niñez una alternativa gratuita para disfrutar el periodo vacacional.

La coincidencia de estos eventos refuerza la oferta de actividades familiares en la ciudad y proyecta espacios públicos y culturales como escenarios de convivencia durante el verano.