Preparan ‘casitas’ para mascotas ante el calor extremo y el próximo invierno en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Diez nuevas “casitas” para mascotas serán habilitadas en Piedras Negras, Coahuila, para brindar protección a perros y otros animales ante las temperaturas extremas que se registran en la ciudad. Alexis González, director de Ecología e Imagen Urbana, informó que el municipio trabaja en la preparación de estos nuevos refugios, cuya elaboración contará con el apoyo de una empresa que aportará materia prima que actualmente es considerada como desecho.

El proyecto contempla aprovechar esos materiales para convertirlos en estructuras destinadas al resguardo de los animales, con lo que se busca atender una de las necesidades que enfrentan las mascotas que permanecen en patios, calles o espacios exteriores durante jornadas de calor intenso. La instalación de refugios adquiere especial importancia durante los periodos de temperaturas elevadas, debido a que los animales expuestos durante varias horas al sol pueden sufrir deshidratación, agotamiento y golpes de calor. Contar con sombra, ventilación y agua disponible constituye una medida básica para reducir estos riesgos. Además del beneficio para las mascotas, el proyecto incorpora el aprovechamiento de materiales que una empresa ya considera como desecho, dándoles una nueva utilidad dentro de una acción enfocada en el bienestar animal.

La Dirección de Ecología e Imagen Urbana será la encargada de coordinar la habilitación de las diez nuevas estructuras. El anuncio forma parte de las acciones que se desarrollan en la ciudad relacionadas con la atención y protección de los animales. La fabricación de los refugios se encuentra en proceso y se espera que las nuevas “casitas” sean incorporadas a los espacios donde puedan cumplir su función de protección ante las condiciones climáticas.