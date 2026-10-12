Protestan por despido de maestro en telebachillerato de Nava, Coahuila

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    Protestan por despido de maestro en telebachillerato de Nava, Coahuila
    Alumnos inconformes del Telebachillerato de Nava, cuestionan la separación del profesor Jhonatan Palacios del plantel. Las familias solicitaron revisar el despido y atender sus reclamos sobre el personal docente. CORTESÍA

Alumnos y padres de familia se concentraron este lunes desde las 05:00 horas para reclamar la separación del profesor ‘Jhona’ y pedir la salida de la docente Angélica Díaz

NAVA, COAH.- El conflicto por la separación de un maestro del Telebachillerato de la delegación Venustiano Carranza, de Nava, Coahuila, llegó a las puertas del plantel este lunes, cuando estudiantes y padres de familia se manifestaron desde las 05:00 horas. La protesta también impidió que cerca de 400 alumnos de secundaria ingresaran a clases.

Los inconformes cuestionan el despido del profesor Jhonatan Palacios y solicitan la salida de la maestra Angélica Díaz. La movilización reunió a jóvenes del telebachillerato y a un grupo de madres de familia, quienes pidieron la intervención de las autoridades educativas para atender sus demandas.

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De acuerdo con los testimonios de las manifestantes, el docente fue separado de sus funciones hace tres semanas. Consideran injustificada la decisión y piden revisar el procedimiento, al describirlo como un maestro responsable, puntual y comprometido con sus alumnos.

Las familias sostienen que su ausencia ha tenido consecuencias en el trabajo académico, pues algunas materias no se han cubierto regularmente. Su preocupación, señalaron, es que los estudiantes acumulen retrasos mientras continúa el conflicto.

Además, denunciaron presuntas conductas de acoso laboral por parte de la coordinación educativa hacia otros profesores. Solicitaron que esos señalamientos sean revisados junto con las circunstancias de la separación del maestro.

La protesta alcanzó a otra comunidad escolar porque el telebachillerato utiliza durante la tarde las instalaciones de la secundaria Fausto Seferino Martínez. Al mantenerse cerrado el acceso desde temprano, los alumnos del turno matutino tampoco pudieron entrar al inmueble.

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El director de la secundaria expresó preocupación por la pérdida de clases de aproximadamente 400 estudiantes. Consideró injusto que resultaran afectados por un problema de otra institución, aunque reconoció la desesperación de las familias que reclaman una respuesta.

El directivo planteó la necesidad de una intervención que proteja el derecho a la educación de ambas comunidades. Los manifestantes, por su parte, solicitaron que un representante del sector educativo acudiera a dialogar y atendiera personalmente el conflicto que motivó la movilización.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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