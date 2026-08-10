Puente Internacional II supera los 185 mil cruces vehiculares en julio

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Piedras Negras
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    Puente Internacional II supera los 185 mil cruces vehiculares en julio
    Durante julio, más de 24 mil camiones de carga utilizaron este cruce fronterizo. ARCHIVO

El Puente Internacional Piedras Negras II registró más de 185 mil cruces vehiculares y 26 mil peatones durante julio de 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El administrador del Puente Internacional Piedras Negras II, Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval, informó que durante julio de 2026 se registraron 185 mil 126 cruces vehiculares y 26 mil 312 peatones que utilizaron este paso fronterizo hacia Estados Unidos.

El mayor flujo correspondió a automóviles y motocicletas, con 159 mil 677 unidades que atravesaron el puente rumbo a territorio estadounidense.

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En el rubro de transporte de carga, se contabilizaron 24 mil 332 camiones, reflejo de la intensa actividad comercial que caracteriza a este cruce binacional. Asimismo, mil 87 autobuses utilizaron la infraestructura durante el mismo periodo, contribuyendo al traslado de pasajeros entre ambos países.

Respecto al tránsito peatonal, Olavarrieta Sandoval destacó que más de 26 mil personas eligieron este puente para ingresar a la Unión Americana, cifra que confirma su relevancia como punto de conexión cotidiana.

El administrador subrayó que estas estadísticas permiten dar seguimiento al movimiento diario de personas y mercancías, consolidando al Puente Internacional Piedras Negras II como un nodo estratégico para el turismo, el comercio y la movilidad binacional entre Coahuila y Texas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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