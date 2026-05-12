Realizan en Región Norte cuarta Semana Nacional de Fomento Sanitario

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Piedras Negras
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    Realizan en Región Norte cuarta Semana Nacional de Fomento Sanitario
    Personal de Regulación Sanitaria recorrerá comercios y espacios públicos para promover medidas de higiene y manejo sanitario. REDES SOCIALES

Personal de Regulación Sanitaria realizará capacitaciones y recorridos preventivos en comercios y espacios públicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Por instrucciones de la Dirección General de Regulación y Fomento Sanitario del Estado, esta semana se realiza la Cuarta Semana Nacional de Fomento Sanitario, informó Ernesto Morales Iglesias.

El funcionario explicó que el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario llevará a cabo diversas actividades enfocadas en prevención y capacitación en distintos puntos de la ciudad, así como en municipios que forman parte de la jurisdicción sanitaria.

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Detalló que el personal visitará mercados, plazas comerciales y otros establecimientos para brindar orientación a trabajadores y encargados de negocios, además de distribuir material didáctico relacionado con medidas sanitarias.

Morales Iglesias señaló que estas acciones buscan fortalecer la cultura de la prevención y fomentar el cumplimiento de las normas sanitarias en espacios de atención al público.

Indicó que las actividades forman parte de las áreas operativas de Regulación y Fomento Sanitario, principalmente en el rubro de productos y servicios.

Asimismo, destacó que mediante estas jornadas también se orienta a comerciantes y prestadores de servicios sobre prácticas adecuadas de higiene y manejo sanitario.

Reiteró que durante toda la semana el personal continuará recorriendo distintos sectores para acercar información y reforzar las acciones de promoción de la salud en beneficio de la población.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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