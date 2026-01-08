Recomienda Salud Coahuila vacunarse contra el sarampión a quienes viajen a EUA por el Mundial de Futbol

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante la próxima celebración del Mundial de Futbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Salud de Coahuila exhortó a la población que planea viajar a la Unión Americana a aplicarse la vacuna contra el sarampión, debido al incremento esperado en la movilidad de visitantes entre los tres países.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, recordó que la justa deportiva internacional iniciará el 11 de junio de 2026, aunque la llegada de turistas se anticipará semanas antes. Por ello, se reforzará la vigilancia sanitaria, especialmente en ciudades sede y cruces fronterizos.

“Definitivamente será un año atípico por el Mundial de Futbol. Las áreas de mayor cuidado son las ciudades sede: Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco”, señaló.

El especialista indicó que Coahuila también será objeto de vigilancia, dada su cercanía con Nuevo León y Texas, entidades que recibirán partidos mundialistas. “Por la cercanía con Monterrey y el paso fronterizo, se espera que Saltillo y otras ciudades de Coahuila hospeden visitantes, lo que generará un importante movimiento poblacional”, explicó.

Belloc Sandoval informó que se están actualizando los registros de padecimientos más frecuentes en los países de origen de los visitantes, con el fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica. Recordó que México mantiene brotes activos de sarampión y que se busca evitar nuevos contagios.

En este contexto, se prevén campañas intensivas de vacunación, no solo contra el sarampión, sino también para prevenir otras enfermedades que pudieran ingresar al país desde el extranjero.

“El mensaje es el mismo en Coahuila y en otros estados: recomendamos estar vacunados contra el sarampión, principalmente, y además aplicarse las vacunas correspondientes contra influenza y COVID”, puntualizó el epidemiólogo.