Recomienda Simas Piedras Negras proteger medidores de agua ante bajas temperaturas

Piedras Negras
/ 23 diciembre 2025
    Recomienda Simas Piedras Negras proteger medidores de agua ante bajas temperaturas
    El aislamiento adecuado de tuberías ayuda a prevenir rupturas por bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El organismo advierte que las bajas temperaturas pueden causar daños en instalaciones hidráulicas y afectar el suministro de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Piedras Negras exhortó a la ciudadanía a proteger medidores y tuberías de agua en los hogares, con el objetivo de evitar daños en las instalaciones y garantizar la continuidad del servicio.

El gerente del organismo, Lorenzo Menera Sierra, explicó que las bajas temperaturas pueden provocar rupturas en tuberías y afectaciones en los medidores, lo que deriva en fugas, interrupciones en el suministro y gastos adicionales para los usuarios por la reposición de equipos dañados.

“Cuidar tu medidor es esencial para prevenir fugas, daños ocasionados por el clima y variaciones en el consumo. Es importante cubrir únicamente las tuberías con material aislante y dejar siempre visible el reloj del medidor para permitir su correcta lectura”, señaló el funcionario.

Simas recomendó cubrir la tubería expuesta con material aislante, papel periódico o bolsas de plástico, proteger el medidor sin obstruir su lectura, asegurar correctamente las uniones del material utilizado y mantener el área libre de humedad o agua estancada.

Además, se pidió a los usuarios revisar de manera periódica el estado del aislamiento.

El organismo subrayó que la aplicación de estas medidas preventivas contribuye a evitar daños durante los días de frío extremo y permite asegurar el suministro de agua potable en los hogares.

Finalmente, Menera Sierra reiteró el llamado a la población para mantener en buen estado sus instalaciones domiciliarias y atender las recomendaciones emitidas durante la temporada invernal.

Temas


Agua
Frente Frío

Localizaciones


Piedra Negras

