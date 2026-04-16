Refuerzan programas de prevención de ITS en la Región Norte de Coahuila

El funcionario señaló que estas estrategias forman parte de un programa permanente orientado a concientizar a la población sobre la importancia de mantener una vida sexual responsable y protegida, con el fin de reducir riesgos a la salud.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó las acciones de prevención y detección oportuna de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la Región Norte de Coahuila, informó el coordinador de Salud Sexual, Iván Padilla Cedillo.

Detalló que en las unidades médicas se realizan de manera gratuita pruebas rápidas y confidenciales para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, cuyos resultados se entregan en cuestión de minutos.

Asimismo, indicó que se distribuyen de forma constante métodos de barrera, como preservativos, acompañados de orientación sobre su uso correcto.

Padilla Cedillo subrayó que la atención no se limita al diagnóstico, ya que también se brinda un acompañamiento integral que incluye apoyo médico y psicológico, además de contar con suficiente abasto de reactivos y tratamientos.

Agregó que se han intensificado las pláticas informativas en espacios públicos y centros comunitarios, con el propósito de eliminar estigmas y fomentar una cultura de prevención en la salud sexual.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir a los módulos de salud y aprovechar estos servicios, al destacar que la prevención y la información son fundamentales para mejorar la calidad de vida en la región.