Relevan mando policial y llega nuevo comandante de la SSP región norte a Piedras Negras

El movimiento ocurre poco más de un mes después de la salida de Jordan Espino Guzmán, quien dejó temporalmente sus funciones por motivos de salud. Espino había asumido el mando regional en septiembre de 2025, después de desempeñarse como director de la Policía Municipal de Saltillo y contar con experiencia militar, táctica y de inteligencia.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila concretó el relevo en el mando regional de la zona Norte, con la llegada del comandante Alejandro Cano a Piedras Negras , donde asumirá la responsabilidad de coordinar las acciones de la Policía Estatal en esta parte del estado.

La llegada de Cano representa un ajuste dentro de la estructura operativa estatal para mantener la continuidad de las labores de vigilancia en una región considerada estratégica por su ubicación fronteriza. El mando regional tiene bajo su ámbito de operación a Piedras Negras y otros municipios de la zona Norte, donde se mantiene la coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales.

El relevo ya había sido anticipado por la Secretaría de Seguridad Pública, que desde finales de junio analizaba distintos perfiles para ocupar la responsabilidad luego de la hospitalización de Espino.

En ese momento, la dependencia señaló que el objetivo era evitar afectaciones a los operativos y garantizar la continuidad de las estrategias de seguridad en Piedras Negras, Acuña y los Cinco Manantiales.

La designación de Cano se produce además en un escenario de reforzamiento de la coordinación entre las instituciones de seguridad en Coahuila. La estructura regional mantiene colaboración con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para las tareas de prevención, vigilancia y reacción.