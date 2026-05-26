Rescatan policías a familia arrastrada por arroyo en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Rescatan policías a familia arrastrada por arroyo en Piedras Negras
    Elementos de la Agancia de Investigación Criminal lograron poner a salvo a una familia. CORTESÍA

Logran poner a salvo a tres personas que se encontraban en el interior de una camioneta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila rescataron a una familia de tres integrantes que eran arrastrados por la corriente del arroyo Primavera, en la colonia Buena Vista de Piedras Negras.

En las últimas horas la Región Norte de Coahuila se vio envuelta en una tormenta que movilizó a las diferentes corporaciones que salieron a apoyar a la población.Coahuila.

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De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron que una camioneta color gris era arrastrada por la corriente cuando sus ocupantes intentaban cruzar el arroyo.

$!Varios conductores fueron ayudados por policías, al quedarse varados en medio del agua.
Varios conductores fueron ayudados por policías, al quedarse varados en medio del agua. CORTESÍA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaban recorridos de vigilancia por las lluvias y acudieron al punto, donde lograron poner a salvo a la familia y retirar la unidad.

En otras partes se reportaron vehículos varados y familias que fueron rescatadas también por la Policía Estatal.

La Policía Estatal de Coahuila se ha caracterizado por mantener sus principios de proximidad social y apoyar en todo momento a la población.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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