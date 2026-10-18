Resguardan a niña que buscaba comida entre la basura en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Resguardan a niña que buscaba comida entre la basura en Piedras Negras
    Personal de la PRONNIF tomó bajo resguardo a la menor para evaluar sus condiciones y determinar las medidas de protección necesarias. ARCHIVO

Habitantes de la colonia Cumbres señalaron que otras dos hermanas también recorrerían las calles para conseguir alimentos y permanecerían fuera de casa hasta altas horas de la noche

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una menor de edad quedó bajo resguardo de las autoridades luego de ser encontrada buscando comida entre la basura en la colonia Cumbres, en Piedras Negras. El caso fue reportado por una vecina, quien pidió la intervención de las corporaciones municipales al percatarse de la situación en la que se encontraba la niña.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Cumbres de la Tentación y Tehuantepec. La mujer decidió proteger temporalmente a la menor mientras llegaban los elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

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Habitantes del sector manifestaron su preocupación y señalaron que la niña tendría otras dos hermanas que presuntamente recorren las calles para pedir alimentos en distintas viviendas. También indicaron que las menores permanecerían fuera de casa hasta altas horas de la noche.

Los vecinos mencionaron además que la madre de las niñas presuntamente tendría problemas relacionados con el consumo de drogas; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de la Pronnif quedó a cargo de la menor para evaluar sus condiciones de vida y determinar las medidas de protección necesarias. Las autoridades también deberán verificar los reportes relacionados con sus hermanas para establecer si requieren algún tipo de intervención.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la situación familiar de las niñas ni sobre las medidas que se tomarán después de las primeras diligencias.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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