Resguardan a niña que buscaba comida entre la basura en Piedras Negras

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Cumbres de la Tentación y Tehuantepec. La mujer decidió proteger temporalmente a la menor mientras llegaban los elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una menor de edad quedó bajo resguardo de las autoridades luego de ser encontrada buscando comida entre la basura en la colonia Cumbres, en Piedras Negras . El caso fue reportado por una vecina, quien pidió la intervención de las corporaciones municipales al percatarse de la situación en la que se encontraba la niña.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación y señalaron que la niña tendría otras dos hermanas que presuntamente recorren las calles para pedir alimentos en distintas viviendas. También indicaron que las menores permanecerían fuera de casa hasta altas horas de la noche.

Los vecinos mencionaron además que la madre de las niñas presuntamente tendría problemas relacionados con el consumo de drogas; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

Personal de la Pronnif quedó a cargo de la menor para evaluar sus condiciones de vida y determinar las medidas de protección necesarias. Las autoridades también deberán verificar los reportes relacionados con sus hermanas para establecer si requieren algún tipo de intervención.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la situación familiar de las niñas ni sobre las medidas que se tomarán después de las primeras diligencias.

(Con información de medios locales)