Detectan sustancias psicotrópicas en niño de 9 años hospitalizado en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Detectan sustancias psicotrópicas en niño de 9 años hospitalizado en Piedras Negras
    La Pronnif fue notificada para dar seguimiento al caso y verificar las condiciones de protección del niño. ARCHIVO

El menor ingresó a urgencias por complicaciones de salud; los resultados de laboratorio motivaron la intervención de las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de 9 años fue atendido en el área de urgencias de un hospital de Piedras Negras, luego de presentar complicaciones de salud. Durante la valoración médica, los análisis practicados reportaron la presencia de sustancias psicotrópicas en su organismo, por lo que el caso fue notificado a las autoridades.

El reporte se registró la noche del viernes 16 de octubre, cuando el menor ingresó al centro médico para recibir atención. Tras permanecer varias horas bajo valoración, los resultados de laboratorio alertaron al personal de salud, que dio aviso a las instancias correspondientes.

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La situación fue turnada a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos comenzaron las indagatorias para esclarecer cómo el niño pudo haber estado expuesto a dichas sustancias. Hasta el momento, no se ha precisado cuáles fueron detectadas ni las circunstancias en las que habría ocurrido el contacto.

Asimismo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) fue notificada para intervenir en el caso y dar seguimiento a las condiciones de protección del menor.

Las autoridades deberán determinar lo sucedido y establecer si existe alguna responsabilidad. Por ahora, no se ha informado públicamente sobre el origen de las sustancias ni sobre la evolución del estado de salud del niño.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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