Detectan sustancias psicotrópicas en niño de 9 años hospitalizado en Piedras Negras

El reporte se registró la noche del viernes 16 de octubre, cuando el menor ingresó al centro médico para recibir atención. Tras permanecer varias horas bajo valoración, los resultados de laboratorio alertaron al personal de salud, que dio aviso a las instancias correspondientes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un niño de 9 años fue atendido en el área de urgencias de un hospital de Piedras Negras , luego de presentar complicaciones de salud. Durante la valoración médica, los análisis practicados reportaron la presencia de sustancias psicotrópicas en su organismo, por lo que el caso fue notificado a las autoridades.

La situación fue turnada a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuyos elementos comenzaron las indagatorias para esclarecer cómo el niño pudo haber estado expuesto a dichas sustancias. Hasta el momento, no se ha precisado cuáles fueron detectadas ni las circunstancias en las que habría ocurrido el contacto.

Asimismo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) fue notificada para intervenir en el caso y dar seguimiento a las condiciones de protección del menor.

Las autoridades deberán determinar lo sucedido y establecer si existe alguna responsabilidad. Por ahora, no se ha informado públicamente sobre el origen de las sustancias ni sobre la evolución del estado de salud del niño.

(Con información de medios locales)