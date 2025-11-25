Salud Coahuila verifica centros de internamiento en Piedras Negras y Allende para personas con adicciones

Piedras Negras
/ 25 noviembre 2025
    Salud Coahuila verifica centros de internamiento en Piedras Negras y Allende para personas con adicciones
    Se busca asegurar que los centros cuenten con la documentación, el personal acreditado y las condiciones sanitarias establecidas por la normativa estatal. FOTO: ARCHIVO

Las autoridades revisan expedientes clínicos, permisos de funcionamiento y acreditaciones del personal para garantizar que los centros operen bajo la normatividad vigente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Coordinación de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria 01, dependiente de la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que continúa realizando visitas de verificación en centros de internamiento para personas con alguna adicción, con el objetivo de constatar que cumplan con la documentación y la infraestructura sanitaria requerida.

El titular del área, Ernesto Morales Iglesias, explicó que durante las inspecciones se revisa que los anexos cuenten con un responsable sanitario acreditado, permiso de funcionamiento vigente, bitácoras de limpieza, expedientes clínicos de los usuarios y registros profesionales del personal que labora en dichas instituciones.

Recordó que este año se llevó a cabo una verificación en un establecimiento donde previamente se habían registrado hechos violentos. En esa ocasión se detectaron irregularidades de carácter documental, lo que derivó en una sanción.

“No se trató de anomalías graves que ameritaran la implementación de medidas de seguridad; fueron irregularidades administrativas que se notificaron oportunamente”, puntualizó el funcionario estatal.

Morales Iglesias agregó que actualmente se tienen registrados cuatro centros de internamiento en la región: tres en Piedras Negras y uno en Allende, los cuales son objeto de estas visitas de supervisión sanitaria.

