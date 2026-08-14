Se reúnen en Allende mandos operativos de la región Cinco Manantiales y Norte

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    Se reúnen en Allende mandos operativos de la región Cinco Manantiales y Norte
    Autoridades municipales y mandos operativos participaron en la reunión regional realizada en Allende. CORTESÍA

Autoridades municipales revisaron mecanismos de seguridad, coordinación y comunicación entre corporaciones

ALLENDE, COAH.- Alcaldes y mandos operativos de municipios de la región Cinco Manantiales y Norte se reunieron en Allende, Coahuila, para revisar la coordinación en materia de seguridad y mantener comunicación entre las corporaciones que operan en esta zona de Coahuila.

El encuentro fue encabezado por el Alcalde de Allende, Ricardo Treviño Guevara, y contó con la participación del Alcalde de Guerrero, Mario Cedillo Infante, quien acudió acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Elías Hernández Ortiz. La reunión congregó a autoridades de municipios que integran el esquema regional de seguridad, entre ellos Allende y Guerrero, mientras que el bloque operativo también contempla a Nava, Villa Unión, Hidalgo y Villa de Juárez.”

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La presencia de autoridades municipales y mandos de seguridad permitió mantener sobre la mesa la necesidad de trabajar de manera coordinada, particularmente entre localidades que comparten caminos, comunidades y zonas de tránsito. La reunión forma parte de los mecanismos regionales utilizados para mantener comunicación directa entre los responsables de la seguridad.

La coordinación regional tiene especial importancia para los municipios de los Cinco Manantiales y la zona Norte, donde las corporaciones municipales mantienen contacto con fuerzas estatales y federales. En reuniones anteriores han participado instancias como la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Para Guerrero, la participación de Cedillo mantiene al municipio dentro de esta dinámica de comunicación entre autoridades. El objetivo es que las corporaciones no trabajen de manera aislada y puedan compartir información y responder con mayor rapidez ante situaciones que requieran intervención conjunta.

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La reunión realizada en Allende vuelve a colocar la coordinación regional como una de las herramientas utilizadas por los municipios para mantener vigilancia y capacidad operativa en una zona donde la movilidad entre localidades hace necesario mantener comunicación constante.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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