Suman más de 3 mil 800 servicios veterinarios gratuitos en Piedras Negras en lo que va del año

Piedras Negras
/ 11 marzo 2026
    Suman más de 3 mil 800 servicios veterinarios gratuitos en Piedras Negras en lo que va del año
    El director de Ecología, Alexis González, dijo que en lo que va del año se ha realizado 484 esterilizaciones de forma gratuita en diferentes sectores de Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

En solo 2 meses han sido esterilizadas 474 mascotas, como parte de la campaña emprendida por el Municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En apenas 2 meses y 10 días, el Municipio de Piedras Negras ha brindado un total de 3 mil 850 servicios veterinarios gratuitos, como parte de las campañas permanentes de bienestar animal que impulsa la Dirección de Ecología e Imagen Urbana.

Entre las acciones destacan 484 esterilizaciones, mil 308 vacunas aplicadas, 583 baños medicados y mil 474 desparasitaciones, informó el titular de la dependencia, Alexis González.

El funcionario detalló que, dentro de la campaña que actualmente se desarrolla en la colonia Praderas, se han realizado 236 esterilizaciones en solo 2 semanas, reflejando una amplia participación ciudadana. De estas intervenciones, el 40 por ciento corresponde a animales sin dueño y el 60 por ciento a mascotas con propietario, muchas de las cuales permanecen en la vía pública.

González subrayó que la esterilización es clave para frenar la reproducción y disminuir la población de animales en situación de calle. Explicó que la colonia Praderas fue seleccionada debido a los múltiples reportes sobre la presencia de mascotas abandonadas o que, pese a tener dueño, deambulan libremente.

El director invitó a la población a aprovechar los últimos días de la campaña en este sector, ya que en abril se trasladará a otras colonias como Los Pinos y posiblemente Acuña o Acoros, donde también se ha detectado una alta concentración de animales.

Respecto a otros servicios, señaló que los 583 baños medicados realizados hasta ahora representan una cifra menor debido a las bajas temperaturas del invierno, que impiden aplicar este procedimiento sin riesgo para la salud de las mascotas.

Sin embargo, adelantó que con la llegada del calor se incrementará notablemente, especialmente para combatir garrapatas y prevenir enfermedades como la rickettsiosis, que recientemente ha registrado casos en el Estado.

Finalmente, González destacó que estas campañas se mantendrán de forma permanente durante todo el año, con el objetivo de ampliar la cobertura de servicios gratuitos y atender las colonias con mayor problemática de animales en situación de calle.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

