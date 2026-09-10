Suspenderán tráfico en Puente II de Piedras Negras, Coahuila, por conmemoración del 11-S

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    Suspenderán tráfico en Puente II de Piedras Negras, Coahuila, por conmemoración del 11-S
    El Puente Internacional II de Piedras Negras será cerrado temporalmente este viernes durante la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario del 11-S. CORTESÍA

La circulación vehicular será detenida alrededor de las 07:00 horas de este viernes durante el acto conmemorativo en Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El tráfico vehicular por el Puente Internacional II, que conecta Piedras Negras con Eagle Pass, Texas, será suspendido temporalmente la mañana de este viernes 11 de septiembre debido a una ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de los ataques terroristas ocurridos en Estados Unidos en 2001.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), a través de sus operaciones en el puerto de entrada de Eagle Pass, informó que la interrupción se realizará alrededor de las 07:00 horas y afectará temporalmente la circulación vehicular en ambos sentidos del cruce internacional.

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La ceremonia está programada para las 07:15 horas en el área de estacionamiento del Puente Internacional II, también identificado como Camino Real Bridge, donde agentes de CBP se reunirán con elementos de la Policía y del Departamento de Bomberos de Eagle Pass para rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La ciudad de Eagle Pass confirmó oficialmente la medida mediante un aviso de tráfico publicado este 10 de septiembre, en el que advierte a los usuarios que el tránsito vehicular será detenido de manera temporal con motivo de la ceremonia por el 25 aniversario del 11-S.

De acuerdo con información difundida previamente por medios locales, la interrupción se prolongará únicamente durante algunos minutos mientras se desarrolla el acto, aunque las autoridades recomendaron a los automovilistas considerar posibles demoras y tomar previsiones para sus cruces fronterizos.

La conmemoración tendrá además un significado particular para las corporaciones de seguridad estadounidenses. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos modificó de manera profunda su estructura de seguridad nacional.

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En 2003 comenzó operaciones el Departamento de Seguridad Nacional y ese mismo año fue creada la CBP, agencia responsable de la seguridad y control de los puertos de entrada internacionales.

El cierre temporal se produce en una zona fronteriza de intensa actividad comercial y vehicular, por lo que usuarios particulares, transportistas y personas que tengan previsto cruzar entre Piedras Negras y Eagle Pass durante las primeras horas del viernes deberán considerar el posible incremento en los tiempos de espera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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