Tecnológico de Piedras Negras aplicará este jueves su tercer examen de admisión

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    Tecnológico de Piedras Negras aplicará este jueves su tercer examen de admisión
    Alrededor de 200 aspirantes presentarán el tercer examen de admisión para ingresar al Instituto Tecnológico de Piedras Negras. ARCHIVO

La evaluación reunirá a estudiantes interesados en programas presenciales y virtuales para el próximo ciclo escolar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) cerrará este jueves 6 de agosto una nueva etapa de su proceso de admisión con la aplicación del tercer examen de ingreso, evaluación en la que participarán alrededor de 200 aspirantes interesados en incorporarse a alguno de los programas académicos presenciales y a distancia que ofrece la institución para el próximo ciclo escolar.

La prueba se realizará a las 09:00 horas en el edificio K del plantel, donde las autoridades académicas solicitaron a los aspirantes presentarse con al menos 15 o 20 minutos de anticipación para facilitar la ubicación de las aulas y el desarrollo del examen.

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De acuerdo con el director del ITPN, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, hasta el momento se tiene confirmada la participación de 50 jóvenes que buscan un lugar en las carreras presenciales y otros 150 en la modalidad a distancia, reflejando el interés por continuar la formación profesional en una institución pública de nivel superior.

Entre la oferta educativa, la licenciatura en administración ha registrado una respuesta favorable durante este proceso de admisión, consolidándose como una de las opciones con mayor demanda entre los aspirantes de la región.

El Tecnológico informó además que los jóvenes que no lograron concluir su proceso de registro aún pueden acudir directamente al plantel para revisar su situación y recibir orientación. De igual manera, quienes enfrenten dificultades para cubrir los costos de inscripción podrán acercarse a la institución para conocer las alternativas de apoyo disponibles.

Como parte de la estrategia para facilitar el acceso a la educación superior, permanecen vigentes los convenios con planteles de educación media superior como CBTIS de Piedras Negras y Nava, CECyTEC y Conalep, mediante los cuales los estudiantes aceptados pueden acceder a descuentos en el proceso administrativo y a un 50% de reducción en el pago de la primera inscripción.

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Con esta evaluación concluye una de las últimas fases del proceso de ingreso previo al arranque del nuevo ciclo escolar, en el que el Tecnológico de Piedras Negras busca incorporar una nueva generación de estudiantes en sus distintas modalidades de enseñanza.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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