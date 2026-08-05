Tecnológico de Piedras Negras aplicará este jueves su tercer examen de admisión

La prueba se realizará a las 09:00 horas en el edificio K del plantel, donde las autoridades académicas solicitaron a los aspirantes presentarse con al menos 15 o 20 minutos de anticipación para facilitar la ubicación de las aulas y el desarrollo del examen.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN) cerrará este jueves 6 de agosto una nueva etapa de su proceso de admisión con la aplicación del tercer examen de ingreso, evaluación en la que participarán alrededor de 200 aspirantes interesados en incorporarse a alguno de los programas académicos presenciales y a distancia que ofrece la institución para el próximo ciclo escolar.

De acuerdo con el director del ITPN, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, hasta el momento se tiene confirmada la participación de 50 jóvenes que buscan un lugar en las carreras presenciales y otros 150 en la modalidad a distancia, reflejando el interés por continuar la formación profesional en una institución pública de nivel superior.

Entre la oferta educativa, la licenciatura en administración ha registrado una respuesta favorable durante este proceso de admisión, consolidándose como una de las opciones con mayor demanda entre los aspirantes de la región.

El Tecnológico informó además que los jóvenes que no lograron concluir su proceso de registro aún pueden acudir directamente al plantel para revisar su situación y recibir orientación. De igual manera, quienes enfrenten dificultades para cubrir los costos de inscripción podrán acercarse a la institución para conocer las alternativas de apoyo disponibles.

Como parte de la estrategia para facilitar el acceso a la educación superior, permanecen vigentes los convenios con planteles de educación media superior como CBTIS de Piedras Negras y Nava, CECyTEC y Conalep, mediante los cuales los estudiantes aceptados pueden acceder a descuentos en el proceso administrativo y a un 50% de reducción en el pago de la primera inscripción.