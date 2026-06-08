Termina en prisión tras violento ataque contra familiares y expareja en Piedras Negras

Se trata de Erick Aret “N”, de 31 años, quien fue detenido tras una intensa movilización de corporaciones de seguridad de ambos lados de la frontera, luego de ser señalado por agredir a familiares y posteriormente huir de la ciudad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El hombre señalado por atacar violentamente a varios integrantes de su familia en la colonia Valle del Norte ya fue ingresado de manera formal al Centro de Reinserción Social para varones de Piedras Negras , mientras continúan las investigaciones por los hechos registrados la semana pasada.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el imputado fue recluido inicialmente por incumplir las medidas cautelares que tenía vigentes dentro de una carpeta de investigación relacionada con violencia familiar. Entre las restricciones impuestas se encontraba la prohibición de acercarse a su expareja, disposición que presuntamente violó durante los acontecimientos ocurridos el pasado jueves.

Los hechos que derivaron en su detención se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Tlalpan, en la colonia Valle del Norte. En ese lugar se reportó una agresión contra varios miembros de su familia, situación que generó una rápida respuesta de las corporaciones policiacas.

Dentro de las personas afectadas se encuentran Evelyn “N”, de 26 años; Marco Antonio “N”, de 50; Ashley “N”, de 20 años, y María del Carmen “N”, de 48 años. Posteriormente, el señalado también habría acudido al domicilio de su expareja, donde presuntamente la golpeó y además arrolló a su suegra.

Tras los reportes de violencia, autoridades de Piedras Negras y Eagle Pass desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, el hombre fue asegurado en territorio estadounidense y posteriormente entregado por autoridades migratorias a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes cumplimentaron los procedimientos correspondientes.

La entrega se realizó el pasado viernes, fecha en la que ya existía una solicitud para revisar las medidas cautelares que enfrentaba debido a la denuncia previa presentada por su esposa por el delito de violencia familiar.

Mientras permanece internado en el penal de Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado continúa integrando las carpetas de investigación correspondientes para determinar los delitos que podrían configurarse a raíz de los hechos denunciados.