Un taxista de 68 años fue encontrado sin vida dentro de su unidad en Piedras Negras, Coahuila

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    Un taxista de 68 años fue encontrado sin vida dentro de su unidad en Piedras Negras, Coahuila
    Un taxista de 68 años fue encontrado sin vida dentro de su unidad en la entrada de la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras, Coahuila. CORTESÍA

Alfredo Parra Rosales fue hallado sin signos vitales en un Nissan blanco después de llegar a un establecimiento; se desconocen las causas de su muerte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un taxista de 68 años murió la mañana de este domingo después de desvanecerse dentro de su unidad en el estacionamiento de una tienda Oxxo situada en la entrada de la colonia 24 de Agosto, en Piedras Negras.

La causa del fallecimiento no ha sido establecida oficialmente y deberá determinarse mediante los estudios forenses correspondientes.

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La víctima fue identificada como Alfredo Parra Rosales. De acuerdo con los reportes disponibles, llegó al establecimiento a bordo de un Nissan blanco utilizado como ecotaxi y quedó inconsciente en el interior del vehículo, en el cruce de calle Cerrada con el eje vial Román Cepeda, sobre la salida hacia Ciudad Acuña.

Personas que se encontraban en la zona solicitaron ayuda. Paramédicos de Bomberos acudieron al estacionamiento, pero al revisar al conductor confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones apuntaron a un posible infarto. Esa hipótesis, sin embargo, permanece sujeta al resultado de la necropsia, por lo que hasta el momento no existe una causa médica confirmada públicamente.

El fallecimiento provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades, mientras el área fue resguardada para las diligencias correspondientes.

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El cuerpo quedó a disposición de la autoridad competente para el procedimiento médico-legal. Hasta que exista un dictamen pericial, la causa de muerte debe mantenerse como no determinada.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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