UPN Piedras Negras, único centro en Coahuila para certificación Aptis

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    UPN Piedras Negras, único centro en Coahuila para certificación Aptis
    La UPN Piedras Negras mantiene un módulo de atención los jueves para orientar a docentes sobre la certificación Aptis. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La universidad mantiene un módulo de atención los jueves de 1:00 a 4:00 p.m.; el costo es de 3 mil 500 pesos e incluye asesorías

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede Piedras Negras, es el único centro en Coahuila con personal certificado para aplicar el examen Aptis, dirigido principalmente a docentes que buscan validar sus competencias profesionales, informó la rectora Jessica Velázquez Castellanos.

La universidad mantiene un módulo permanente de atención todos los jueves, de 1:00 a 4:00 de la tarde, en sus instalaciones, donde se ofrece orientación sobre el proceso de evaluación.

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Velázquez Castellanos detalló que el costo de la certificación es de 3 mil 500 pesos, un monto que incluye material de estudio y asesorías previas impartidas por maestros certificados de la propia UPN.

Indicó también que los resultados del examen se obtienen en un plazo de tres a cuatro días hábiles, mientras que el certificado oficial llega entre tres y cuatro semanas después de concluir el trámite.

Las evaluaciones se realizan habitualmente en el centro de cómputo de la universidad, pero la institución puede trasladar la aplicación a otros municipios o centros de trabajo a petición de los docentes.

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La rectora señaló que, por ser el único centro estatal, la UPN Piedras Negras ha recibido a profesores de diversas regiones, incluidos municipios como Monclova.

Para llevar la prueba a otras localidades, es necesario realizar una georreferenciación ante el Ceneval y presentar una solicitud por escrito ante la UPN.

La institución invitó a las maestras y maestros interesados a acercarse al módulo de atención para conocer los requisitos a detalle e iniciar su proceso.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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