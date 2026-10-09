UPN Piedras Negras, único centro en Coahuila para certificación Aptis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede Piedras Negras, es el único centro en Coahuila con personal certificado para aplicar el examen Aptis, dirigido principalmente a docentes que buscan validar sus competencias profesionales, informó la rectora Jessica Velázquez Castellanos. La universidad mantiene un módulo permanente de atención todos los jueves, de 1:00 a 4:00 de la tarde, en sus instalaciones, donde se ofrece orientación sobre el proceso de evaluación.

Velázquez Castellanos detalló que el costo de la certificación es de 3 mil 500 pesos, un monto que incluye material de estudio y asesorías previas impartidas por maestros certificados de la propia UPN. Indicó también que los resultados del examen se obtienen en un plazo de tres a cuatro días hábiles, mientras que el certificado oficial llega entre tres y cuatro semanas después de concluir el trámite. Las evaluaciones se realizan habitualmente en el centro de cómputo de la universidad, pero la institución puede trasladar la aplicación a otros municipios o centros de trabajo a petición de los docentes.

La rectora señaló que, por ser el único centro estatal, la UPN Piedras Negras ha recibido a profesores de diversas regiones, incluidos municipios como Monclova. Para llevar la prueba a otras localidades, es necesario realizar una georreferenciación ante el Ceneval y presentar una solicitud por escrito ante la UPN. La institución invitó a las maestras y maestros interesados a acercarse al módulo de atención para conocer los requisitos a detalle e iniciar su proceso.