Refuerzan atención de salud mental para alumnos y personal de la UTNC

Gracias a esta alianza, estudiantes de la carrera de Psicología de la UPN se incorporarán al equipo de especialistas de la UTNC, lo que permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención y acompañamiento tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo.

NAVA, COAH.- Con el objetivo de garantizar el bienestar emocional de su comunidad, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) fortaleció sus servicios de salud mental mediante un convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), informó el rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante.

Para la UTNC, atender de manera oportuna los problemas de salud mental de los alumnos representa un pilar estratégico en su misión educativa. Implementar este tipo de acciones no solo ayuda a prevenir la deserción escolar derivada de situaciones de estrés, ansiedad o problemas personales, sino que también fomenta un entorno propicio para el rendimiento académico, la convivencia sana y el desarrollo integral de los jóvenes.

Saldaña Infante destacó que la salud mental es fundamental dentro del ámbito educativo y laboral. Por ello, la universidad mantiene psicólogos de planta disponibles en horario escolar y laboral para ofrecer orientación y escucha activa a quienes lo requieran.

El rector señaló que las presiones de la vida cotidiana pueden vulnerar el bienestar emocional, de ahí la importancia de contar con profesionales capacitados que brinden herramientas oportunas. Asimismo, enfatizó que este programa busca crear un espacio de confianza para que la comunidad universitaria acuda a recibir asesoría de manera preventiva, antes de que las situaciones se agraven.

Finalmente, el titular de la UTNC reiteró que la institución continuará sumando esfuerzos con otras entidades educativas para consolidar servicios integrales que prioricen el desarrollo humano y la formación de excelencia de sus estudiantes y trabajadores.