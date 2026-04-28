UPPN impulsa crecimiento académico y fortalece vínculo con empresas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, Raúl Vela Erhard, destacó el crecimiento sostenido de la institución, así como la consolidación de su vinculación con el sector empresarial en la región norte de Coahuila. En entrevista, señaló que la universidad ha incrementado su matrícula en los últimos años, posicionándose como una opción educativa de calidad para jóvenes de Piedras Negras y municipios cercanos.

En cuanto a la oferta académica, resaltó programas como Ingeniería en Robótica, Ingeniería Mecatrónica y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, los cuales están diseñados para responder a las demandas actuales del mercado laboral, especialmente en la industria manufacturera. Explicó que uno de los pilares del modelo educativo es la vinculación directa con las empresas a través del esquema dual, que permite a los estudiantes realizar estadías en centros de trabajo antes de egresar. En este contexto, destacó la colaboración permanente con INDEX, lo que permite mantener los planes de estudio alineados con las necesidades reales del sector productivo.

Asimismo, informó que la institución continúa invirtiendo en infraestructura y equipamiento, particularmente en laboratorios especializados en automatización y robótica, con el objetivo de ofrecer a los alumnos herramientas tecnológicas de vanguardia. Finalmente, Vela Erhard señaló que su experiencia en el ámbito educativo y en la administración pública le permite contar con una visión integral del desarrollo regional, enfocada en la formación de profesionistas capaces de contribuir al crecimiento económico de la zona.

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