Vinculan a proceso a hombre detenido con metanfetamina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Diego “N” por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, en Piedras Negras.

El arresto del imputado se realizó durante la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Villa Real, en esta ciudad fronteriza. Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 60 gramos de metanfetamina, así como diversos objetos relacionados con la comisión del delito y el inmueble en cuestión.

Con base en los datos recabados por el Ministerio Público Federal, el juez de control determinó vincular a proceso a Diego “N”. Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán presentar pruebas adicionales y realizar los actos procesales correspondientes.

La acción forma parte de los esfuerzos de la FGR en Coahuila para la investigación y persecución de delitos en materia federal. Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía los teléfonos de denuncia anónima en Torreón (871-749-0534), Saltillo (844-416-2063), Monclova (866-639-0241), Piedras Negras (878-724-4343) y Ciudad Acuña (877-772-3745), así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, operativos las 24 horas los 365 días del año.

El caso refuerza la vigilancia sobre el tráfico y la venta de drogas en la región y evidencia la capacidad de las corporaciones federales para intervenir oportunamente en la detección de estupefacientes y el aseguramiento de personas vinculadas a su comercio ilegal.