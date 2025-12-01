Vinculan a proceso a hombre detenido con metanfetamina en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 1 diciembre 2025
    Vinculan a proceso a hombre detenido con metanfetamina en Piedras Negras
    Diego “N” fue vinculado a proceso por posesión de metanfetamina con fines de venta en Piedras Negras. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El cateo en el fraccionamiento La Villa Real permitió el aseguramiento de droga y objetos relacionados, mientras la FGR avanza en la investigación federal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Diego “N” por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de venta, en Piedras Negras.

El arresto del imputado se realizó durante la ejecución de un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Villa Real, en esta ciudad fronteriza. Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 60 gramos de metanfetamina, así como diversos objetos relacionados con la comisión del delito y el inmueble en cuestión.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM

Con base en los datos recabados por el Ministerio Público Federal, el juez de control determinó vincular a proceso a Diego “N”. Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán presentar pruebas adicionales y realizar los actos procesales correspondientes.

La acción forma parte de los esfuerzos de la FGR en Coahuila para la investigación y persecución de delitos en materia federal. Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía los teléfonos de denuncia anónima en Torreón (871-749-0534), Saltillo (844-416-2063), Monclova (866-639-0241), Piedras Negras (878-724-4343) y Ciudad Acuña (877-772-3745), así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, operativos las 24 horas los 365 días del año.

El caso refuerza la vigilancia sobre el tráfico y la venta de drogas en la región y evidencia la capacidad de las corporaciones federales para intervenir oportunamente en la detección de estupefacientes y el aseguramiento de personas vinculadas a su comercio ilegal.

Temas


Cateos
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


FGR

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas

true

POLITICÓN: ¡Sigue Adán Augusto! Al ‘hermano’ de AMLO le espera el destino de Gertz
Ley de Aguas... Solución rápida

Ley de Aguas... Solución rápida
true

Organiza la 4T una comedia multitudinaria
true

Donald Trump pretende vender Ucrania
true

Las últimas horas de Gertz Manero: Así se gestó la caída del fiscal