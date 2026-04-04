Pierde control de camioneta, cae a desnivel y queda semivolcada en la autopista Monterrey-Saltillo
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Los hechos se registraron este sábado a la altura del kilómetro 88 en el ayuntamiento de Santa Catarina
El conductor de una camioneta perdió el control de la unidad, la cual terminó semivolcada cuando circulaba sobre la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 88, en el municipio de Santa Catarina.
El percance se registró este sábado alrededor de las 14:15 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor aparentemente perdió el control del vehículo, salió del carril y fue proyectado hacia un desnivel, lo que provocó que la unidad terminara semivolcada entre la maleza.
En el lugar fue valorado Peter Catu, de 40 años de edad, quien presentaba laceraciones y hematomas en diversas partes del cuerpo; sin embargo, sus signos vitales se reportaron estables.
Como acompañante viajaba Angelita Nicol, de 34 años, quien no presentó lesiones.
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Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, Cruz Roja y Tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron atención a los involucrados.