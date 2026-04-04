Pierde control de camioneta, cae a desnivel y queda semivolcada en la autopista Monterrey-Saltillo

El conductor de una camioneta perdió el control de la unidad, la cual terminó semivolcada cuando circulaba sobre la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 88, en el municipio de Santa Catarina.

El percance se registró este sábado alrededor de las 14:15 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor aparentemente perdió el control del vehículo, salió del carril y fue proyectado hacia un desnivel, lo que provocó que la unidad terminara semivolcada entre la maleza.