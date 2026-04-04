Pierde control de camioneta, cae a desnivel y queda semivolcada en la autopista Monterrey-Saltillo

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Pierde control de camioneta, cae a desnivel y queda semivolcada en la autopista Monterrey-Saltillo
    La camioneta terminó semivolcada entre la maleza.

Los hechos se registraron este sábado a la altura del kilómetro 88 en el ayuntamiento de Santa Catarina

El conductor de una camioneta perdió el control de la unidad, la cual terminó semivolcada cuando circulaba sobre la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 88, en el municipio de Santa Catarina.

El percance se registró este sábado alrededor de las 14:15 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor aparentemente perdió el control del vehículo, salió del carril y fue proyectado hacia un desnivel, lo que provocó que la unidad terminara semivolcada entre la maleza.

En el lugar fue valorado Peter Catu, de 40 años de edad, quien presentaba laceraciones y hematomas en diversas partes del cuerpo; sin embargo, sus signos vitales se reportaron estables.

$!Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y autoridades viales para atender el incidente.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y autoridades viales para atender el incidente. CORTESÍA

Como acompañante viajaba Angelita Nicol, de 34 años, quien no presentó lesiones.

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$!El conductor fue identificado como Peter Catu, de 40 años.
El conductor fue identificado como Peter Catu, de 40 años. CORTESÍA

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, Cruz Roja y Tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y brindaron atención a los involucrados.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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