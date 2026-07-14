Plantea Rubén Moreira estrategia nacional para blindar escuelas contra robos

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Coahuila
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    Plantea Rubén Moreira estrategia nacional para blindar escuelas contra robos
    Rubén Moreira propuso crear un programa nacional para fortalecer la protección de la infraestructura educativa y reducir robos en escuelas. CORTESÍA

La propuesta busca coordinar acciones entre autoridades de educación y seguridad para prevenir daños en planteles, sobre todo en vacaciones

Ante el incremento de robos y actos de vandalismo en planteles educativos del país, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para impulsar un esquema integral de protección que permita salvaguardar las instalaciones de educación Básica y Media Superior.

La propuesta exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a diseñar, en coordinación con las autoridades educativas estatales, un Programa Nacional de Protección de la Infraestructura Educativa, con acciones permanentes de prevención, vigilancia, mantenimiento, rehabilitación y participación ciudadana, enfocadas especialmente en los municipios con mayores índices delictivos.

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Asimismo, el legislador solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fortalecer, junto con la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales, los operativos de vigilancia preventiva en las zonas escolares, particularmente durante los periodos vacacionales, además de reforzar las labores de inteligencia para combatir el robo de cableado, equipos e infraestructura.

AUMENTAN LOS DAÑOS EN LOS PLANTELES

Como parte de su planteamiento, Moreira Valdez pidió al Gobierno de Baja California reforzar, en coordinación con los municipios y las autoridades educativas locales, el programa ”Vigilando nuestra escuela”, establecer mecanismos permanentes de participación comunitaria y presentar un informe público sobre las acciones implementadas para disminuir la incidencia delictiva en los centros escolares.

El legislador recordó que en los últimos años se ha registrado un aumento en los robos, saqueos y actos de vandalismo contra escuelas, situación que genera pérdidas económicas, retrasa el inicio de clases y obliga a destinar recursos para reparar instalaciones en lugar de invertirlos en mejorar la calidad educativa.

Como ejemplo, señaló que durante el ciclo escolar 2025-2026 las autoridades educativas de Baja California reportaron más de 70 robos y actos de vandalismo en escuelas de Mexicali, la cifra más alta registrada en esa entidad.

Entre los principales daños documentados destacan el robo de cableado eléctrico, transformadores, equipos de aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, computadoras, mobiliario escolar y otros materiales indispensables para el funcionamiento de los planteles.

Moreira explicó que las propias autoridades han reconocido que gran parte de estos delitos se concentra durante los periodos vacacionales, cuando la disminución de la vigilancia facilita el ingreso de grupos dedicados al robo de cobre y otros materiales que posteriormente son comercializados de manera ilegal.

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Añadió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año miles de escuelas del país reportan afectaciones por robos o daños en sus instalaciones. Recordó además que, tras la pandemia, diversas entidades registraron un incremento en este tipo de delitos, cuyos efectos aún persisten.

El diputado subrayó que las afectaciones trascienden el impacto económico, pues también repercuten en el aprendizaje de los estudiantes al provocar suspensión de clases, retraso en proyectos de infraestructura y la reasignación de recursos originalmente destinados a materiales y programas educativos.

Al presentar su propuesta, sostuvo que la protección de los planteles debe convertirse en una política pública permanente que garantice espacios seguros y funcionales para la comunidad escolar.

”La seguridad de las escuelas no puede depender de medidas temporales. Se requiere una política nacional preventiva que garantice espacios educativos seguros, funcionales y libres de vandalismo. Invertir en la protección de las escuelas es invertir en el futuro del país”, afirmó.

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