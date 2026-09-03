Plaza Texcoco de Ramos Arizpe, recupera espacios para la convivencia familiar

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe lleva a cabo trabajos de rehabilitación en la Plaza Texcoco, con acciones de pintura, mantenimiento de juegos infantiles, bancas y distintas áreas de uso común, como parte de la estrategia para conservar en condiciones adecuadas los espacios públicos de las colonias. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la recuperación de estos sitios no se limita al mejoramiento de su imagen, sino que busca mantener espacios funcionales para la recreación, la actividad física y la convivencia de las familias.

“Una plaza puede parecer solamente un espacio con bancas, juegos o una cancha, pero para una colonia significa mucho más. Es donde los niños hacen amigos, donde los vecinos se conocen y donde una familia puede pasar una tarde sin tener que gastar dinero. Queremos que la ciudad también ofrezca esos lugares para vivirla y disfrutarla”, expresó.

En la Plaza Texcoco se realizaron labores de pintura y mantenimiento general de bancas y estructuras, además de trabajos en los juegos infantiles y las áreas destinadas a la convivencia y recreación. El espacio cuenta también con cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y áreas arboladas, por lo que la intervención contempla distintos puntos utilizados de manera cotidiana por los habitantes del sector.

BUSCAN FORTALECER EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS Gutiérrez Merino destacó que conservar en buenas condiciones las plazas y áreas recreativas favorece una mayor presencia de las familias y contribuye a fortalecer la convivencia entre vecinos.

Añadió que uno de los objetivos de la administración municipal es atender tanto los espacios de mayor dimensión como las plazas ubicadas al interior de las colonias, debido a que estas forman parte de la vida diaria de miles de habitantes de Ramos Arizpe. El Alcalde sostuvo que la conservación de estos lugares también requiere de la participación de los propios ciudadanos, quienes mediante su uso responsable contribuyen a mantener las áreas comunes en condiciones adecuadas.